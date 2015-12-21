Печальные вести для воришек: в Алматы начали блокировать украденные телефоны

Фото с сайта mnogoto4ka.ru
Полицейские Алматы приступили к процессу блокировки похищенных мобильных устройств по IMEI-кодам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города. 

Эта функция осуществляется при поддержке сотовых операторов, с которыми на днях был заключен меморандум.

"Целью настоящего меморандума является осуществление совместных и согласованных действий по блокировке похищенных сотовых телефонов, при согласии собственника сотового устройства. В рамках настоящего документа предусматриваются эффективные формы взаимодействия. Совместно с прокуратурой города был разработан единый алгоритм работы в данном направлении. В частности, органы внутренних дел при вынесении постановления о признании лица потерпевшим по преступлениям против собственности, где объектом преступного посягательства являются мобильные устройства, разъясняют потерпевшим о необходимости подачи заявления в адрес операторов сотовой связи о приостановлении работы абонентского устройства по IMEI-коду – блокировке, а также возможных последствиях", – сообщил первый заместитель начальника ДВД города Алматы полковник полиции Канат Таймерденов. 

К каждому заявлению о блокировании, добавил он, будет приобщено сопроводительное письмо от следователя, которое является подтверждением факта хищения сотового телефона и установления на него права собственности потерпевшего. 

"Сотовые компании, в свою очередь, после получения заявления о блокировании мобильного устройства, обязаны направить в адрес органов внутренних дел уведомления о том, что сотовый телефон заблокирован или не заблокирован, с указанием причин", – разъяснил Таймерденов порядок функционирования новой процедуры.

По его словам, это новшество в практику алматинских полицейских введено уже сейчас. По прогнозам стражей порядка, на начальном этапе его реализации удастся снизить количество краж сотовых телефонов на 25%. Далее, когда краденые мобильные устройства перестанут быть материальной ценностью, это вид имущественного преступления будет сведен к минимуму.

"В профилактике преступлений нами активно используются новые технологии. Временное приостановление оказания услуг сотовых связей по IMEI-коду – одно из действенных мер. К слову, эффективность этой практики подтверждается опытом многих зарубежных стран, таких как Турция, Австралия, Франция, Германия, Украина, и других страны ЕС", – резюмировал полковник.

