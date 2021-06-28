Печатная пресса в Казахстане как бы ушла в небытие, хотя читатель нуждается в ней Культура 2479 Сагымбай Козыбаев, президент Академии журналистики РК, доктор исторических наук

За эти годы отечественная журналистика прошла несколько этапов развития. Первый начинался в перестроечное время и первые годы после обретения страной независимости.

В те годы, хотя большинство экономических связей с другими республиками бывшего Союза оказалось разорвано, в обществе царили определенная эйфория и некий романтизм. На этой волне и появились первые независимые издания.

Это, например, два печатных органа антиядерного движения «Невада – Семипалатинск», возглавляемого Олжасом Сулейменовым: «Аманат» – на казахском языке и «Избиратель» – на русс­ком. А дальше количество независимых изданий стало рас­ти подобно грибам после дождя. Причем некоторые газеты вполне успешно издавались силами двух-трех человек. Одно было плохо: они как стремительно появлялись, так же быстро и уходили – таковы были реалии рынка.



Появление независимых изданий – это, конечно же, было здорово. Многие журналисты, наконец, смогли удовлетворить свои амбиции, но за свободу надо платить очень высокую цену в самом прямом смысле. Дело в том, что стоимость полиграфических услуг неимоверно выросла, бумага, как и сейчас, была привозной, импорт­ной, а былые экономичес­кие связи канули в Лету. Поэтому газеты существовали до тех пор, пока у их издателей хватало возможностей.

С появлением различных партий, оппозиционных и общест­венных движений начался следующий этап развития отечественной журналистики. Он характеризуется тем, что к управлению СМИ пришли олигархические структуры, финансовые и промышленные корпорации. В общем, в конце 90-х и начале 2000-х СМИ были поделены на сферы влияния в борьбе за общественное мнение.



Третий этап тесно связан с кризисами – экономическим и прочими, которые мы наблюдаем сейчас. Надо ли говорить, что происходящие в мире процессы существенно повлияли на жизнь СМИ. Шли сокращения тиражей, некоторые издания завершили свое существование в печатном виде.

Большинство государственных изданий стали объединяться в холдинги, чтобы выжить. Теперь во главе многих СМИ встали так называемые кризис-менеджеры. В этом есть и плюсы, и минусы. О плюсах я уже сказал – вместе легче выжить. Из минусов самый главный, как мне кажется, – крах системы распространения перио­дических изданий. Сейчас ведь днем с огнем не сыщешь бумажные газеты.



То, что они исчезли, не есть хорошо. За рубежом бумажные СМИ до сих пор живее всех живых. У нас, к сожалению, распространением периодической печати теперь уже никто не занимается. И с таким отношением к прессе, которая является мощным идео­логическим оружием, я лично не согласен.

Культура чтения газет и журналов на бумажных носителях продолжает играть важную роль в жизни общества. Разве то, что сейчас «фанаты» стали реанимировать издания, выходившие в начале прошлого века, не говорит о том, что люди нуждаются в них?

К ним относятся выходившие в начале прошлого века журнал «Айкап» и газета «Казах». Оба издания были связаны с именами лидеров движения «Алаш» – Алихана Букейханова, Ахмета Байтурсынова и Мыржакыпа Дулатова.



Уже в наши дни покойный писатель и издатель Когабай Сарсекеев продолжил издание «Казаха», выходившего в период между 1913–1918 годами, с 266-го номера. Газета, как и 100 с лишним лет назад, поднимает национальный дух народа, но уже в современном амплуа. Он же реанимировал с 88-го номера другую предтечу отечественной демократической прессы – литературный журнал «Айкап» – «Сожаление», выходивший в 1911–1915 годах в Троицке (сейчас – Челябинская область). Его редактировал выдающийся пуб­лицист Мухамеджан Сералин, а одним из авторов был Султанмахмут Торайгыров.

Когабай Сарсекеев, вернув журнал к жизни, успел выпус­тить несколько номеров. С 2015 года, пос­ле его смерти, «Айкап» издается под эгидой КазНУ. Публикации сейчас идут на трех языках – казахском, русском и английском. Преемники Сарсекеева понимают важность формирования национального сознания и духа преемственности.



Но вернусь к вопросу распрост­ранения, который меня очень волнует. Мы, группа известных журналистов, поднимали его в прессе, писали об этом в Пар­ламент, но воз и ныне там. Печатная пресса в Казахстане как бы ушла в небытие, хотя читатель нуждается в ней.

Возможно, это всего лишь трудности переходного периода. Мы ведь страна очень молодая, и пресса как средство идеологического воздействия на умы переживает те же проблемы, что и в целом общество. Предполагаю, что все – рано или поздно – вернется на круги своя, но этот процесс можно ускорить, взяв на вооружение положительный опыт мировой прессы и вспомнив все то хорошее, что было в советских СМИ. В общем, «велосипед» придумывать не надо, речь идет лишь о модификации.



А завершить свой небольшой экскурс в прошлое и попытки анализа прессы независимого Казахстана я хотел бы исторической картинкой с одного из первых заседаний Государственной думы Российской империи, которое состоялось в 1906 году.

Председатель думы, увидев, как в зал заседаний заходит пул аккредитованных журналис­тов, поднял депутатов словами: «Встать, господа сенаторы, идут господа журналисты!» Этот эпизод ярко характеризует отношение к журналистскому цеху вообще и к силе слова в частности, которая по Маяковскому должна стать «агитатором», «горланом-главарем».

