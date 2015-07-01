Печенье, пряники – на любой вкус! Свежий выпуск 559 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

По словам предпринимательницы, хозяйки цеха Майи Туяковой, прежде чем открыть это производство, она вместе с подружкой-единомышленницей Эльвирой Джакуповой при поддержке регионального филиала фонда «Даму» прошла курсы обучения «Бизнес-советник». Обе получили сертификат, а в прошлом году стали участницами госпрограммы «Өндіріс», в результате начинающим предпринимателям был выделен кредит на сумму 37 млн тенге под 6% годовых. На эти средства приобрели помещение бывшей хлебопекарни, оборудование, пригласили на работу опытного технолога, пекарей-кондитеров. Сегодня здесь трудятся 8 специалистов. Есть среди них и стажеры, которых направил в цех местный колледж для прохождения практики.

Как отметила Майя Туякова, для увеличения ассортимента сейчас в разработке новые виды печенья, в том числе с начинкой. Важно то, что весь товар производится без каких-либо консервантов, для их изготовления используется только отечественный натуральный продукт под маркой «Сделано в Казахстане». Рынок сбыта у кондитеров тоже расширяется. В данное время в стадии подписания договор с крупной торговой сетью Атырау.