Педагог с большой буквы

Это не просто биографическая хроника, а глубокое искреннее повествование о человеке, который 17 лет возглавлял региональное учреждение образования. Максот Кусайынов посвятил жизнь тому, чтобы разглядеть в каждом ученике природный потенциал, воспитать настоящую личность. Автор труда – дочь главного героя Корлан Кусайынова.

Идея создания книги родилась во время пандемии, когда весь мир замер в изоляции. Поводом для нее стал спонтанный импульс народной памяти: 14 апреля 2021 года, в день рож­дения Максота Кусайынова, ушедшего из жизни четверть века назад, лента социальных сетей буквально расцвела воспоминаниями. Выпускники школы запустили душевно трогательный онлайн-челлендж: они исполняли любимую песню своего директора «Тамаша» и делились смешными, бытовыми и бесконечно теплыми историями. Именно этот всплеск искренней благодарности заставил Корлан Кусайынову взяться за перо. На кропотливую работу (сбор архив­ных документов, дневниковых записей отца и интервью) ушло пять лет.

– Однажды, когда вышла моя первая статья в газете, папа позвонил мне и сказал: «Здорово написала!» Эти слова стали благо­словением – с тех пор я начала потихоньку писать. И вот, пять лет назад замахнулась на повесть, в которой нет ни единой капли вымысла – все так, как было. Моя главная задача заключалась в том, чтобы показать отца преж­де всего как Учителя с большой буквы, избежав при этом сухих биографических штампов и личной субъективности. Я никого не просила писать официальные отзывы, а собирала живые, нефильтрованные воспоминания прямо со страниц Facebook, – говорит Корлан Кусайынова.

Постепенно, восстанавливая события детства и молодости родителей, беседуя с мамой, автор поняла, что пишет книгу не только об отце, но и обо всех добрых людях, встречавшихся на их пути.

Документальная повесть подробно раскрывает профессио­нальное становление и уникальные педагогические взгляды Максота Кусайынова. Когда он только принял руководство интернатом, там учились в основном дети животноводов, сироты и ребята из малообеспеченных семей. Поз­же учреждение получило статус школы для одаренных ребятишек, но учеников в нее не отбирали по строгому конкурсу, как это делается сейчас. У Кусайынова был принципиально другой подход: он создал внутри учебного заведения среду, в которой раскрывались скрытые таланты каждого ребенка.

В основу издания легли дневники самого директора, воспоминания коллег и его многочис­ленных воспитанников.

Имена таких новаторов, как Ыбырай Алтынсарин, Антон Макаренко, Януш Корчак, Шалва Амонашвили, навсегда вошли в историю педагогики. Жизнь и плодотворный труд Максота Кусайынова доказали, что его имя по праву заслуживает стоять в одном ряду с великими учителями.