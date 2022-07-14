Педагог с душой художника

Учительница из села Жанаесиль Акмолинской области изготавливает удивительные экспонаты, чтобы привить детям интерес к прикладному искусству.

Бакыт Рахимжанова уже без малого четверть века ведет в сельской школе уроки технологии. Ее основная цель – раскрыть школьникам все многообразие национального прикладного искусства, пробудить интерес к нему и еще – подарить радость от первой сделанной собственными руками вещи. Как считает педагог, на самом деле ее предмет способен дать ребенку очень многое. Не только с точки зрения овладения практическими навыками рукоделия, но и достижения более глубокой цели – формирования личности подростка.

Для того чтобы уроки были наглядными и интересными, Бакыт несколько лет назад решила начать самостоятельно изготавливать изделия прикладного искусства, чтобы в последующем использовать их в качестве наглядного учебного материала на своих уроках. Поз­же эти вещи перекочевали в школьный музей, где нам и довелось их увидеть.

…Вот нарисованные кистью пейзажи: картина казахского аула у подножия гор, страда на осеннем хлебном поле, курорт Бурабай. Однако это только часть картин. При создании других автор использовала не кисть и краски, а совершенно неожиданные подручные материалы – гипс, соленое тесто, папье-маше, чий и даже мелкие просяные зерна. К примеру, фигуры казахских ханов, охотник с беркутом, стая волков, пейзаж озера с лодкой появились на полотнах с применением названных материалов. Заметим, это все сотворено парой хрупких женских рук.

Но еще больше удивляться пришлось автору этих строк, когда перед ним предстали изящные предметы, сделанные из кости животных. Как выяснилось, герои­ня этой публикации еще и косторез.

– Однажды оказалась на выставке прикладного искусства в городе Атбасаре и увидела там костяные изделия, – говорит мастерица. – Они меня по-настоящему «зацепили», и по приезде домой я стала постигать это ремесло.

Стоит сказать, что резьба по кости традиционно считается мужским занятием, но женщину это не смутило. Как и полное отсутствие инструментов для работы с костью. В качестве последних, как призналась Бакыт, она стала использовать некоторые домашние инструменты. Так в ее коллекции появились остов юрты из ребер, склонившая голову лошадь под седлом, музыкальный инструмент – кобыз, воин на коне…

Похожие вещи из бедренной кости домашних животных автору этих строк довелось видеть у мастера из села Шортанды Акмолинской области Бектаса Каримулы. Этот человек приехал на историческую родину из Монголии. Резьбой по кости увлекся уже в Казахстане и добился в этом деле замечательных результатов. Побывал со своими изделиями за рубежом, знакомил иностранную публику с казахским национальным ремеслом и возвращался с признанием и наградами. Выходит, что среди его немногих последователей появилась и женщина.

– Важно не только пробудить интерес детей к нашим истокам, – говорит Бакыт Рахимжанова. – Хочу донести до них через прикладные ремесла философию народа. А она всегда призывает к лучшим человеческим проявлениям.