Педагогам – почет и признание

По-настоящему праздничное настроение работникам образования со всех уголков региона дарили с самого порога Дворца культуры им. И. Жансугурова: их встречали букеты цветов, яркая тематическая фотовыставка и красочный концерт.

Празднование Дня учителя – еще одна возможность выразить глубокое почтение и искреннюю признательность представителям этой благородной, значимой и уникальной профессии, подчеркнул в поздравительной речи аким области Жетысу Бейбит Исабаев. Сегодня в сфере образования региона трудятся порядка 20 тыс. педагогов, каждый из которых вносит свой значительный вклад в воспитание будущих поколений. Год за годом благодаря особому вниманию государства укрепляется статус учителей, растет их заработная плата, планомерно укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений, подчеркнул Бейбит Исабаев. Все условия для комфортного и качественного учебного процесса создаются и в области Жетысу: в нынешнем году бюджет сферы достиг 109 млрд тенге; активными темпами идут строительство и ремонт школ, открываются детские сады, колледжи, творческие центры, постоянно обновляется их оснащение.

– Благородный, сложный и ответственный труд педагогов всегда обращен к лучшему в человеке и направлен в будущее, – обратился к собравшимся Бейбит Исабаев. – Достигнутые вами успехи являются прочными ступенями к достижению новых задач, поставленных Президентом страны на прошедшем в Астане Республиканском съез­де педагогов. Поэтому важно, чтобы наши педагоги не просто преподавали учебный материал, но и содействовали развитию у детей креативного мышления, социальных навыков, постоянно развиваясь профессионально и строя образовательный процесс с опорой на принцип «Получай образование всю жизнь». Из новшеств, призванных облегчить ваш труд в сфере воспитания, отмечу внедрение менторского сопровождения в образовательных учреждениях. В частности, с этого года впервые в респуб­лике в школах Талдыкоргана к работе приступили менторы по нравственно-правовой работе, на которых возложена задача по всесторонней поддержке учащихся, их личностному развитию и социализации. На съезде педагогов Президент подчеркнул: «Важно, чтобы школы стали центрами, где дети будут пос­тигать моральные принципы и общечеловеческие ценности». И это наша общая задача.

Аким региона еще раз поздравил учителя казахского языка и литературы талдыкорганской средней школы-гимназии № 19 им. М. Жумабаева Светлану Исаеву, которая вошла в число педагогов, удостоенных почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» за выдающиеся достижения в сфере образования и весомый вклад в развитие Казахстана.

Праздничное мероприятие продолжилось торжественным награждением: два десятка педагогов получили почетные грамоты и благодарственные письма акима области Жетысу. 11 человек, посвятивших сфере образования более 40 лет, были награждены медалью «Ветеран труда».

– Желаю всем успехов и новых достижений в профессии, ведь ваш труд – это завтра нашего государства, – поздравляя коллег, особо акцентировала ветеран образования Ляззат Базаркулова. – Поколению, которому вы даете знания сегодня, предстоит построить Новый Казахстан.

По традиции в День учителя объявили победителей областных профессиональных конкурсов. Ежегодные состязания, проводимые при поддержке акима области, призваны поощрять инициативность и инновационность в работе, повышать имидж педагогов и их профессиональный уровень.

В нынешнем году звания «Лучший классный руководитель» и награду в 1 млн тенге завоевала учитель средней школы им. Ш. Уалиханова Панфиловского района Жанар Кегенбаева. По одному миллиону вручили Жетыжалской СШ Коксуского района, ставшей лучшей сельской школой, и Талдыкорганскому высшему политехническому колледжу как лучшему учреждению профессионального образования области. Звание «Лучшее учреж­дение дополнительного образования» получила Школа искусств Коксуского района, а победу в конкурсе среди дошкольных учреждений одержал детский сад «Балбөбек» Каратальского района, которым также вручили дипломы и денежные сертификаты.

Главным же победителем областного конкурса «Жетісу ұстазы» стала учитель биологии школы-гимназии № 1 Сарканского района Инкар Рахманова. Ей аким области вручил ключи от нового легкового автомобиля. Работая в школе восемь лет, Инкар Рахмановна постоянно повышает уровень квалификации, занимается научной деятельностью, а ее ученики показывают высокие результаты на районных, областных и республиканских конкурсах. Но самым первым условием успешной работы сама она считает искреннюю любовь к делу.

– Хочу поблагодарить всех своих наставников и педагогов, которые вложили в меня столько сил и знаний, – говорит лучший учитель Жетысу. – Благодаря их труду и примеру настоящих учителей с большой буквы я выб­рала эту профессию и теперь, в свою очередь, стараюсь во всем соответствовать современным требованиям к педагогу, который должен воспитывать высокообразованное, креативное и конкурентоспособное поколение казахстанцев.

Впервые в нынешнем году отдельного внимания удостоили педагогические династии: глава региона вручил подарки представителям трех семей, которые из поколения в поколение сеют разумное, доброе, вечное. Учитель в третьем поколении Биахмет Байгалык, работающий в Карашокинской средней школе Кербулакского района, с гордостью поведал, что в их семье насчитывается девять педагогов – это дедушка и бабушка, его родители, сестры и супруга Аяулым.

– Несмотря на разнообразие современных профессий, я, не раздумывая, выбрал педагогику, – поделился учитель математики с пятилетним стажем. – Уверен, что наше призвание – учить детей, раскрывать их таланты, направлять и поддерживать, а главная радость для нас – видеть дальнейшие успехи учеников.