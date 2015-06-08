Педагоги объединяются 563 Раушан ШУЛЕМБАЕВА

Она стала первой межгосударственной общественной организацией педагогов, созданной в поддержку ЕАЭС по инициа­тиве ректоров Казахского национального педагогического университета им. Абая Серика Пралиева и Московского государственного педагогического университета Алексея Семенова.

На съезде шла речь о целях и задачах нового объединения. А. Семенов и С. Пралиев подчеркнули, что создание ЕАЭС потребовало качественно нового уровня интеграции. В связи с этим появилась необходимость в совместном общественном органе для консолидации усилий и взаимодействия педагогических вузов по развитию высшего и послевузовского педагогического образования.

Такая задача как раз и возложена на Евразийскую ассоциацию педагогических вузов, в состав которой вошли высшие учебные заведения стран – участниц ЕАЭС: России, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Сегодня в ней насчитывается 48 педвузов стран-участниц.

Организаторы заявили, что ассоциа­ция призвана способствовать расширению академической мобильности профессорско-преподавательского состава и студентов, гармонизации систем педагогического образования, а также укреплению связей между вузами, обмену достижениями и передовыми технологиями, культурными ценностями, формированию научно-образовательного, гуманитарного пространства как одного из важнейших условий сближения народов, взаимного обогащения национальных культур.

Предметом деятельности ассоциа­ции могут быть также экспертиза программ и проектов, сбор, изучение, анализ и распространение информации, касающейся высшего и пос­левузовского педагогического образования, совместная издательская деятельность, проведение социологических исследований. Участники съезда приняли устав и учредительный договор, а также послание от имени съезда в адрес Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.



