Педагоги объединяются

563
Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Она стала первой межгосударственной общественной организацией педагогов, созданной в поддержку ЕАЭС по инициа­тиве ректоров Казахского национального педагогического университета им. Абая Серика Пралиева и Московского государственного педагогического университета Алексея Семенова.
На съезде шла речь о целях и задачах нового объединения. А. Семенов и С. Пралиев подчеркнули, что создание ЕАЭС потребовало качественно нового уровня интеграции. В связи с этим появилась необходимость в совместном общественном органе для консолидации усилий и взаимодействия педагогических вузов по развитию высшего и послевузовского педагогического образования.
Такая задача как раз и возложена на Евразийскую ассоциацию педагогических вузов, в состав которой вошли высшие учебные заведения стран – участниц ЕАЭС: России, Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Сегодня в ней насчитывается 48 педвузов стран-участниц.
Организаторы заявили, что ассоциа­ция призвана способствовать расширению академической мобильности профессорско-преподавательского состава и студентов, гармонизации систем педагогического образования, а также укреплению связей между вузами, обмену достижениями и передовыми технологиями, культурными ценностями, формированию научно-образовательного, гуманитарного пространства как одного из важнейших условий сближения народов, взаимного обогащения национальных культур.
Предметом деятельности ассоциа­ции могут быть также экспертиза программ и проектов, сбор, изучение, анализ и распространение информации, касающейся высшего и пос­левузовского педагогического образования, совместная издательская деятельность, проведение социологических исследований. Участники съезда приняли устав и учредительный договор, а также послание от имени съезда в адрес Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Популярное

Все
2025 по Фаренгейту
Торгай возродит дорога
«Я Отечеству дал обещанье, я стране обещал наступать...»
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан развивает сотрудничество с ИСЕСКО
Мир – главное богатство, универсальная ценность и общая ответственность
Дефицит врачей на селе – проблема решаемая
ИИ – наш партнер, а не замена учителю
Преемственность поколений
Программа «Адал азамат» показала свою эффективность
Цифровизация улучшает экономику нефтепереработки
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Его сердце принадлежало родной земле
Книжное богатство пополняет фонды
«В одном мгновенье видеть вечность...»
Говорят участники съезда
Плывет над городом колокольный звон
Надо брать пример
Указ Президента Республики Казахстан
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
Обсужден проект строительства ТЭЦ
День кино отмечают в Казахстане
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Чтобы скорая помощь приехала быстро
Мир и будущее – через право
Глава государства принял генпрокурора Берика Асылова
10 человек погибли в ДТП на трассе в Мангистауской области
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Новый ресурсный центр для особенных детей
Диалог через искусство
Стройматериалы по евростандарту
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]