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Педагоги встали на лыжи
Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
Как рассказал директор областного детско-юношеского центра туризма и экологии, кандидат педагогических наук Виктор Фомин, все участники были прекрасно экипированы и оснащены необходимым снаряжением.
В программу входили кросс-поход, лыжные гонки и спортивное ориентирование. Несмотря на то что трасса была усложнена дополнительной полосой препятствий, все команды отлично справились с заданием. Забавно и интересно прошли конкурсы на обустройство зимнего бивуака и самый вкусный походный бутерброд.
Организаторов состязаний особенно порадовало то, что в числе победителей оказались сельские команды – из Таскалинского, Акжаикского и Жанибекского районов. Но стойкость, волю к победе и хорошую подготовку продемонстрировали все участники. Навыки, приобретенные на соревнованиях, обязательно пригодятся учителям, когда они поведут в зимние походы своих учеников.

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