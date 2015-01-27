Свежий выпуск Педагоги встали на лыжи Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Как рассказал директор областного детско-юношеского центра туризма и экологии, кандидат педагогических наук Виктор Фомин, все участники были прекрасно экипированы и оснащены необходимым снаряжением.

В программу входили кросс-поход, лыжные гонки и спортивное ориентирование. Несмотря на то что трасса была усложнена дополнительной полосой препятствий, все команды отлично справились с заданием. Забавно и интересно прошли конкурсы на обустройство зимнего бивуака и самый вкусный походный бутерброд.

Организаторов состязаний особенно порадовало то, что в числе победителей оказались сельские команды – из Таскалинского, Акжаикского и Жанибекского районов. Но стойкость, волю к победе и хорошую подготовку продемонстрировали все участники. Навыки, приобретенные на соревнованиях, обязательно пригодятся учителям, когда они поведут в зимние походы своих учеников.



