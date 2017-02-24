В поселке Буржар Ордабасинского района Ыскаковых знает буквально каждый. В сельской местности все на виду, да и учитель по-прежнему одна из самых уважаемых и почитаемых профессий. К тому же в этой семье не один, а сразу два десятка педагогов, а общий стаж трудовой династии составляет порядка 600 лет. И с каждым годом эта цифра только увеличивается.

Первым в профессию пришел заслуженный учитель КазССР Султан Ыскаков. Землякам он хорошо запомнился как активный пропагандист культа знаний, организатор просветительской деятельности в ауле. Впрочем, он не ограничивался только учебной деятельностью. Вел большую общественную работу с населением, ведь школа в ауле традиционно является очагом знаний, культуры, воспитания и гражданской активности.

За свой труд Султан Ыскаков получил высокое звание отличника народного образования КазССР и даже отмечен правительственными наградами, в числе которых орден Трудового Красного Знамени. Люди старшего поколения в Буржаре говорят о родоначальнике педагогической династии только хорошее, отмечая его требовательность и доб­роту. Сотни его учеников после окончания сельской школы смогли поступить в институты, получить высшее образование, с благодарностью вспоминая своего наставника.

Учительский путь Султана Ыскакова продолжил старший сын Абдикайым. А уже по его стопам пошли пятеро из восьми детей, выбрав для себя профессию дедушки и папы. Учителями стали, получив педагогическое образование, Аким, Абдикарим, Гульжан, Гульмира и Гульсара Ыскаковы. Педагогическая династия продолжается и сейчас. Более того, теперь число учителей в семье увеличивается чуть ли не в геометрической прогрессии. Следом за пятью детьми Абдикайыма Ыскакова, за плечами которого почти 40 лет работы в школе, профессия учителя стала жизненной необходимостью для семи его внуков.

Преподают в школе разные предметы и пять снох Абдикайыма Ыскакова, который, выбрав нелегкий путь учителя, следовал профессии всю свою жизнь. Он продолжил традиции, заложенные когда-то Султаном Ыскаковым. Точно так же, как когда-то и его отец, долгие годы аксакал проработал директором местной школы. Его праздничный костюм точно так же украшают награды, которыми он отмечен за профессиональную и общественную деятельность. Абдикайым Ыскаков и сейчас частый гость в школе, в которой проработал всю жизнь, утверждая, что нет большего счастья для педагога, чем стать свидетелем того, как растет твой ученик и формируется личность.