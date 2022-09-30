Педагогическая поэма Марка Подольского

В нынешнем году Кызылорда праздновала 90-летие педагога Марка Захаровича Подольского, отдавшего школе почти шестьдесят лет своей жизни. Поздравления летели со всех уголков планеты – местные группы в соцсетях были наполнены теплыми, добрыми словами: «Марк Захарович – вы лучший!», «Подольский – легенда педагогики!»...

Кто-то опубликовал, кстати, и официальную справку об этом замечательном учителе: «Марк Подольский, преподаватель русского языка и литературы. Руководитель школы с самым большим стажем в истории региона. «Отличник народного просвещения КазССР», «Отличник просвещения СССР», обладатель медали имени Ибрая Алтынсарина. Имеет почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері». Назначена пенсия за заслуги перед РК, вручена медаль «Ерен еңбегі үшін». Почетный гражданин города Кызыл­орды, кавалер ордена «Парасат», Почетный гражданин Кызылординской области, обладатель более 10 юбилейных медалей».

А за этой короткой справкой – большая, великая судьба, которая буквально привела Марка Подольского в кызылординские края. Родился он 25 февраля 1932 года в городе Смела Киевской области Украины. Отец его был портным, мать – домохозяйкой.

– Детство мое проходило в трудные годы – голод, война, разруха, – рассказывает Марк Захарович. – В 1942 году наша семья была эвакуирована на Урал, в Медногорск, затем на Донбас. В 1946 году мы переехали в Кызылорду, где были знакомые отца. Я пошел в шестой класс средней школы имени В. Ленина, которая в те годы была чис­то мужской. После окончания седьмого класса меня в числе нескольких юношей направили в профтехучилище, которое находилось в поселке Федоровка Карагандинской области. Через год, выучившись на шофера, начал работать в поселке Дувовка. Мне тогда было 17 лет.

В 1949 году он вернулся в Кызылорду и поступил в местный совхоз-техникум, который находился в районе нынешней центральной площади города. Одновременно учился в заочной школе, где платили стипендию, что по тем временам было очень важно.

Окончил заочную школу в 1952 го­ду, поступил в Кызылординский педагогический институт имени Н. Гоголя, который окончил в 1956 году и получил диплом учителя русского языка и литературы.

– После окончания института как комсомолец был обязан отработать в сельской местности, и меня направили в Келесский район Южно-Казахстанской области, – говорит Марк Захарович.

В Кызылорду он вернулся в 1958 го­ду и сразу же был принят на работу учителем русского языка и литературы в среднюю школу № 411, через некоторое время был назначен завучем.

В 1975 году Подольского перевели в среднюю школу № 3 имени К. Ворошилова. В 1978-м он был направлен завучем в среднюю школу № 198, через три месяца был назначен ее директором. И на этой должности проработал до 2002 года, а затем, после выхода на заслуженный отдых, до 2013 года работал учителем.

Учитель он талантливый безмерно, любого заинтересует своим предметом, введет в мир русского языка и литературы так, что зачарует. Ну, а директором Марк Захарович был просто гениальным. Знал семью каждого ученика своей школы, в общении с учащимися отталкивался от того, что каждый ребенок – личность, которая должна быть раскрыта. И создавал условия, максимально идеальные для образовательного и воспитательного процессов. Это, кстати, Марка Захаровича идея – держать двери спортивного зала школы открытыми с девяти утра до девяти вечера каждый день. Чтобы дети могли заниматься спортом, чтобы спортивные таланты росли в стенах родной школы. Именно в его 112-й школе учился именитый тяжелоатлет Илья Ильин, и Марк Захарович один из тех людей, которые дали ему путевку в жизнь. Увидев, как раскрывается спортивная одаренность ученика, Подольский сам разрешил ему пропускать последние уроки, потому что Илье нужно было тренироваться.

– Да, со стороны выглядит, наверное, непедагогично, – поделился как-то со мной сам Подольский. – Но я был уверен в Илье, видел в нем способности.

И вера Марка Захаровича оправдалась.

Он очень серьезно относился в своей педагогической практике к тому, чтобы ученики школы были подготовлены к взрослой жизни, а не просто учились хорошо. Об этом часто вспоминают и сами выпускники. Вот, например, что пишет в своем блоге президент Национальной палаты образования и инноваций «Серпін», общественный деятель Мурат Абенов, который учился у Подольского:

«Он (Марк Захарович – авт.) каждого своего ученика и через 25–30 лет узнает не только в лицо, не только по имени и фамилии, но и вспомнит прозвища, где он, что натворил, как учился. Кстати, особенно любил троечников. Считал их самыми перспективными. Учил нас нестандартно мыслить и сам всегда говорил нешаблонно. Особенно запомнилась его речь на нашем выпускном вечере в 1982 году. А это был период расцвета СССР. И вдруг Марк Захарович, выступая с напутственным словом, говорит: «Желаю вам всем много в жизни проблем…». Держит паузу. Все в недоумении. Особенно родители, мол, какие проблемы в СССР? Но мы-то его хорошо знали и ждем завершения мысли. И он продолжает: «Чтобы, преодолевая эти проблемы, вы научились настоящей жизни». Ну, мы тогда посмеялись. Но жизнь показала, что эти его слова для нашего поколения оказались пророческими. ...Теперь, собираясь с одноклассниками, вспоминая слова Марка Захаровича на выпускном, понимаем, что он был не только прав, это было предупреждением о том, что нас ждет. Каждую трудность в жизни мы воспринимаем не как свалившуюся на голову неожиданную проблему, а как очередной урок, предоставленный жизнью, находим решения, набираемся опыта. Вот такое долгое домашнее задание было для нас у нашего Марка Захаровича! Каждый раз, видя его, стараешься рассказать, как ты его выполняешь. Он до сих пор наш учитель – с ним мы советуемся, делимся проблемами. Человек, от которого ничего не скрыть, он всегда говорит, как есть, порой очень жесткую и нелицеприятную правду. Иногда нам хочется свернуть горы, достигнув в этой жизни заоблачных высот, чтобы учитель, который верит в нас, знал, что его труд не был напрасным».

Таких, усвоивших многое из педагогической поэмы Подольского, тысячи. И каждый раз в День учителя Марку Захаровичу летят от них самые теплые дружеские поздравления. Запомнилось опубликованное одной из его учениц в сети: «Я всех своих детей отдала в школу № 198, потому что эта школа сохранила традиции Подольского, уважение к ученику, родителю и учителю, стремление воспитать человека! Спасибо, Марк Захарович, и живите долго! Вы – лучший!».

И он действительно лучший. Спасибо за все! Долгих лет жизни, наш народный учитель!