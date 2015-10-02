Педагогом нужно родиться Свежий выпуск 789 Ирина ИГНАТОВА

– Эльмира Амангельдиевна, разрешите поздравить вас и в вашем лице всех педагогов с Днем учителя! В стране, которая ориентируется на инновационный путь развития, жизненно важно дать системе образования стимул к движению вперед. Что вы можете сказать о состоянии системы столичного образования?

– Систему образования столицы представляют 305 организаций образования: 181 дошкольное учреж­дение, 91 общеобразовательная школа, 13 организаций дополнительного образования, 34 технические и профессиональные организации, 11 специализированных учреждений. Вся наша работа направлена на реа­лизацию Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ Главы государства Нурсултана Назарбаева. Также надо отметить, что в ходе нынешнего августовского совещания работников образования аким города Адильбек Джаксыбеков предложил объявить 2015/;16 учебный год Годом инновационного обновления в образовательной системе столицы. Педагогическая общественность поддержала эту идею.

– Какие значимые инновационные проекты реализуются в общеобразовательных школах?

– С первого сентября нового 2015/;16 учебного года начат экс­перимент по обновлению содержания среднего образования в 30 школах Республики Казахстан. В Астане пилотной стала школа-гимназия № 69. В 11 экспериментальных первых классах обучается 251 ученик. Администрация школы и учителя начальных классов прошли курсы повышения квалификации в Назарбаев Интеллектуальной школе.

В школах города успешно внедряются инновационные проекты. Первый – «Образовательный технопарк» по технологии управления качеством обучения «Биоинформатика и синергетика», которая используется в 41 школе. На базе пяти школ открыты методические центры, в которых проводятся обучающие семинары для учителей.

Второй проект – «Полиязычное образование». Первого сентября в Астане открылась гимназия № 81 для одаренных детей Astana English School, которая расположена на левом берегу Ишима, возле ЖК «Батығай». Обучение ведется на казахском и английском языках. В 11 столичных школах предметы естественно-математического цикла преподаются на английском языке. Для учителей естественно-математического цикла организованы курсы английского языка в Центре под­держки системы 12-летнего образования и английского языка.

В школах № 4, 8, 66, 71 применяется технология Нурши Оразахыновой «Сатылай кешенді оқыту» (поэтапное комплексное обучение). Также осуществляется углубленная интеграция предмета «Самопознание» в межпредметное и воспитательное пространство. Следующий проект – поэтапное внедрение опыта Назарбаев Интеллектуальных школ в школе-лицее № 50. Созданы сетевые сообщества учителей школ. В десяти школах реализуется проект «Школа будущего – сегодня». На базе школ № 3 и 15 действует «Smart-школа». Наконец, в 15 школах планируется внедрение в качестве эксперимента проекта APPLE LAB ASTANA (предмет «английский язык» в седьмых классах).

Все эти инновации способствуют повышению качества преподавания и обучения, воспитанию ученика новой формации, соответствующего современным образовательным требованиям.

– Ключевая фигура в школе – учитель. Наверное, даже в далеком будущем, когда практически все будет компьютеризировано, без педагога не обойтись. Каким, по вашему мнению, должен быть учитель?

– Сложившийся в обществе образ педагога – это наставник, который прежде всего передает знания своим ученикам, воспитывает в детях все лучшие качества, это друг, который выслушает каждого, поможет советом и делом. Великий Абай говорил: «Самое лучшее в человеке – от Учителя». Есть, конечно, «книжная премудрость», но она ничто, если нет мудрости жизненной.

Педагог современной школы открыт всему новому, сам готов учиться, инновационно мыслить. Каждый год дети ждут на урок учителя требовательного, но справедливого, внимательного, понимающего, с чувством юмора, творческого и готового оказать помощь в трудную минуту. Ждут Наставника, который сам «горит» на своем месте и умеет зажечь тех, ради кого идет в школу; Педагога, умеющего повести за собой, интересного в общении, стремящегося постоянно познавать новое и, конечно же, умеющего тонко чувствовать душу ребенка. И в то же время миссия учителя – формировать общество будущего, давать ему нравственные ориентиры. Это непростая и очень ответственная задача, которая стоит перед нашими педагогами.

В системе столичного образования трудятся 12 522 учителя. 5 701 из них имеет высшую и первую категории, в процентном соотношении это 45,6% от общего их количества. За 2014/;15 учебный год уровневые курсы прошли 438 педагогов.

– В преддверии Дня учителя, можно сказать, прошла праздничная декада. Были проведены яркие, запоминающиеся мероприя­тия – Форум первых учителей, чествование ветеранов педагогического труда, представителей педагогических династий и другие. В чем их особенность?

– К примеру, на названном форуме чествовали первых учителей начальных классов и тех, кто подготовил обладателей звания «Алтын белгі» и победителей международных олимпиад и научных проектов 2015 года. Их труд был отмечен благодарственными письмами министра образования и науки.

Стало доброй традицией проводить мероприятие, посвященное чествованию педагогических династий. Это люди, объединенные одной профессией, передающие из поколения в поколение как великое ремесло и мастерство души умение и желание дарить детям знания, частицы души и сердца. В каждой династии свой очаг – символ дома, символ горящей души педагога. Огонь этот зажигается от пламенной любви – к своему делу, к детям. И каждый педагог преданно хранит его в своем сердце. Среди представителей педагогических династий были отмечены Серик Сабырбекович Калиев (общий стаж династии 400 лет), Баркыт Серикбайқызы Маканова (общий стаж династии 350 лет), Саламат Шинасиловна Тургунбаева (общий стаж династии 250 лет).

– Эльмира Амангельдиевна, в канун празднования Дня столицы акимат Астаны по доброй традиции отмечает лучшие городские структуры, слаженная и кропотливая работа которых вносит большой вклад в развитие главного города страны. Заслуженную награду в номинации «Лучший государственный орган» получило управление образования. Какие достижения этому способствовали?

– 2015 год для нас знаменателен тем, что команда столичных учащихся девятый год на республиканской олимпиаде и в конкурсе научных проектов занимает первое общекомандное место и получает звание «Лучшая команда», 238 учащихся школ стали победителями на международных олимпиадах. По композитному индексу Единого национального тестирования Астана занимает первую позицию среди регионов Казахстана. В числе школ, показавших высокий результат, – школа для одаренных детей № 9 «Зерде», КТЛ для одаренных девочек, КТЛ «Нур Орда», КТЛ для одаренных юношей, школы № 38, 40, 66, 50, 60, 3, 76, 17, 6, 5, 31, 56, 1, 15, 48, 64, 4, 47, 10, 54, Столичный лицей, Экономический лицей.

– Новый учебный год начался. В педагогические коллективы школ пришли молодые учителя. Какое наставление можете дать в начале их трудового пути?

– Ежегодно по окончании педагогических колледжей и вузов в столичные школы приходят около 300 молодых специалистов. Это учителя начальных классов и предметники. Им еще многое нужно постигать. Но рядом с ними всегда опытные учителя-наставники. Каждому из них хочу сказать: поверь в ребенка! Он многое сможет, если ты поможешь ему в этом. Помни, каждый урок должен быть шагом вперед к узнаванию нового, неизведанного. Учи своих учеников трудиться. Будь готов поддержать, оказаться рядом в трудной ситуации. Будь всегда выдержанным, терпеливым, уравновешенным. Входи в класс с улыбкой! Загляни в глаза каждому и поверь в свои силы!

– Что бы вы пожелали педагогам Астаны накануне профессионального праздника?

– Пусть добрые чувства учеников согревают их сердца. Крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых творческих успехов!



