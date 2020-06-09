6 - 9 июня текущего года членами экспертного совета проектного офиса "Ақтөбе-адалдық алаңы" проведен мониторинг процесса аттестации педагогов, работающих в организациях образования, реализующих дошкольное воспитание и обучение, общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования и других гражданских служащих в сфере образования и науки, передает





Главной целью проведения подобных мониторинговых работ является недопущение коррупционных рисков, обеспечение прозрачности и честности.



Так, в результате мониторинга экспертной группой "Адалдық алаңы" были выявлены ряд недостатков при сдаче тестирования.



Например, учитывая огромное количество аттестуемых педагогов, перед входом в здание не установлен дезинфекционный туннель, тем самым создаются неблагоприятные санитарные условия. Отсутствуют антисептики в аудиториях для тестирования.



Большинство тестируемых не соблюдают масочный режим. Также при входе у 6 педагогов отсутствовали удостоверения личности и вход на сдачу тестирования осуществляли с помощью фотографии удостоверения на мобильном устройстве.



Были заметны недостатки в организации процесса регистрации педагогов. К примеру, при входе были созданы стихийные очереди и столпотворения, у входа и на этаже сдачи тестирования отсутствовал медпункт и медработник, не работали глушители мобильной связи.



В ходе мониторинга учитывая карантинный режим в области согласно определенным правилам в учебном центре не было Протокола заключения о соответствии санитарным требованиям уполномоченного органа.



Далее в учебном центре отсутствуют мониторы общего наблюдения, имеются только индивидуальные, на каждого тестируемого. Из-за чего трудно вести наблюдение за всеми.



Членами экспертной группы было выявлено 3 нарушения. Один из них пытался сдать тест с помощью смартфона и двоя педагогов использовали шпаргалки во время тестирования. Все три случая были закреплены протоколом, тем самым исключены от сдачи тестирования.



Были составлены необходимые документы согласно данному тестированию, где были указаны все недостатки и недоработки учебного центра. Результаты мониторинга были озвучены и внесены в центр тестирования Республики Казахстан.