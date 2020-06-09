Общество
Педагогов поймали со шпаргалками при сдаче аттестационных тестов в Актобе
6 - 9 июня текущего года членами экспертного совета проектного офиса "Ақтөбе-адалдық алаңы" проведен мониторинг процесса аттестации педагогов, работающих в организациях образования, реализующих дошкольное воспитание и обучение, общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования и других гражданских служащих в сфере образования и науки, передает Kazpravda.kz.

Главной целью проведения подобных мониторинговых работ является недопущение коррупционных рисков, обеспечение прозрачности и честности.

Так, в результате мониторинга экспертной группой "Адалдық алаңы" были выявлены ряд недостатков при сдаче тестирования.

Например, учитывая огромное количество аттестуемых педагогов, перед входом в здание не установлен дезинфекционный туннель, тем самым создаются неблагоприятные санитарные условия. Отсутствуют антисептики в аудиториях для тестирования.

Большинство тестируемых не соблюдают масочный режим. Также при входе у 6 педагогов отсутствовали удостоверения личности и вход на сдачу тестирования осуществляли с помощью фотографии удостоверения на мобильном устройстве.

Были заметны недостатки в организации процесса регистрации педагогов. К примеру, при входе были созданы стихийные очереди и столпотворения, у входа и на этаже сдачи тестирования отсутствовал медпункт и медработник, не работали глушители мобильной связи.

В ходе мониторинга учитывая карантинный режим в области согласно определенным правилам в учебном центре не было Протокола заключения о соответствии санитарным требованиям уполномоченного органа.

Далее в учебном центре отсутствуют мониторы общего наблюдения, имеются только индивидуальные, на каждого тестируемого. Из-за чего трудно вести наблюдение за всеми.

Членами экспертной группы было выявлено 3 нарушения. Один из них пытался сдать тест с помощью смартфона и двоя педагогов использовали шпаргалки во время тестирования. Все три случая были закреплены протоколом, тем самым исключены от сдачи тестирования.

Были составлены необходимые документы согласно данному тестированию, где были указаны все недостатки и недоработки учебного центра. Результаты мониторинга были озвучены и внесены в центр тестирования Республики Казахстан.

Популярное

Все
Деменцией в Казахстане страдают в десятки раз больше человек, чем признает официальная статистика
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Почему вместо предупреждения паводка в Казахстане с ним каждый год мужественно борются?
Что угрожает Балхашу – основные причины озвучила депутат
​​​​​​​Себе на уме, или Почему болезнь Альцгеймера грозит каждому
В центре реформ – интересы каждого казахстанца
​​​​​​​Безбумажная среда и цифровизация
Вернулись к допандемийному уровню
​​​​​​​Без регламента нет порядка
​​​​​​​Уроки пандемии
Потенциал растущего спроса
Порядок прежде всего
​​​​​​​Пока саранча не налетела
​​​​​​​Мнения избирателей услышаны
​​​​​​​Совершенствуя законодательство
​​​​​​​Один на один с болью
Слагаемые успешного сева
Паводковое дежавю
Не словами, а делами
Как должен измениться госаппарат Казахстана из-за новых реформ Токаева
17 апреля 2022
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Ограничение на экспорт зерна и муки вводится в Казахстане
Попытку побега из колонии пресекли в Павлодаре
Горящий автомобиль внезапно отъехал от других машин в Павлодаре (видео)
Блогера подозревают в вымогательстве денег у чиновника в Шымкенте
Масштабный пожар уничтожил более 300 участков в садоводствах Павлодара
Меры в области прав человека расширили в Казахстане – Токаев подписал указ
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 апреля
16 апреля 2022
Министр энергетики приехал на Петропавловскую ТЭЦ и дал поручения руководству
Рыбакина принесла Казахстану досрочную победу в Кубке Билли Джин Кинг
Рассылку о хакерской атаке прокомментировали в аэропорту Нур-Султана
Встречу с резервистами провели в Правительстве РК
Целый год пролежал труп женщины в квартире в Актау
Партия «AMANAT»: встречи в регионах продолжились на востоке страны
Подозрительный сверток нашли во время субботника в Нур-Султане
Закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений подписал Президент Казахстана
Министр обороны наблюдал действия подразделений в горной местности в ходе учения
Год детей в городе Шу продолжается спортивными соревнованиями
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
С 18 апреля отключат отопление в Нур-Султане
16 апреля 2022
Казахстанец нокаутировал аргентинского "Питбуля" в Лондоне
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
15 апреля 2022
Теплицу площадью 500 га построят в Туркестанской области
В Правительстве рассмотрели итоги работы "KAZAKH INVEST" в 2021 году
Токаев поручил реформировать национальный холдинг "Зерде"
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Чиновники взяли тысячу долларов за покровительство над казино в Капчагае
Памятник Розе Баглановой открыли в Алматы
Тимур Ташимбаев назначен первым заместителем Генпрокурора РК
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Использовать флаг ещё более свободно могут разрешить в Казахстане
Чиновники брали взятки за продление инвалидности в Атырауской области
Курс по гендерным вопросам в региональном измерении провели в Казахстане
"Tide", "Ariel" и "Миф" производили подпольно в Шымкенте
Создали специальный сайт: мошенники от лица "КазМунайГаз" привлекают деньги казахстанцев
Вопросы сотрудничества обсудили Премьер Казахстана и Посол Кыргызстана
Президент принял посла Казахстана в КНР Шахрата Нурышева
"Охотятся за персональными данными казахстанцев" – Нацбанк предупредил о мошенниках
Из детсада на операцию: полицейские выяснили, как получил травмы ребенок в Туркестанской области
Токаев поговорил по телефону с Наследным принцем Саудовской Аравии

Читайте также

Общество
Новые правила медико-социальной экспертизы лишены здравого …
Общество
Что угрожает Балхашу – основные причины озвучила депутат
Общество
Деменцией в Казахстане страдают в десятки раз больше челове…
Общество
Почему вместо предупреждения паводка в Казахстане с ним каж…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021