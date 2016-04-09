​Пьедестал для казахстанской Каиссы

И вслед за радостным известием на сайте Казах­станской федерации шахмат появилось приветственное письмо президента этой спортивной организации Галимжана Есенова: «Дорогие шахматисты и тренеры сборной Казахстана! Поздравляю вас с заслуженным, добытым в упорнейшей борьбе III местом на чемпио­нате Азии. Мы гордимся вашими успехами. Вперед и только вперед!»

О том, что наши мужская и женская сборные постоянно находятся в числе лидеров континентального чемпионата, «Казахстанская правда» информировала своих читателей на протяжении всего турнира, стартовавшего еще 28 марта. Признаться, делали мы это, сжав, как говорится, кулачки. Потому что, во-первых, борьба на турнире была на редкость упорной, и очки друг другу соперники там не дарили, во-вторых, с каждым новым туром противники у наших спортсменов становились все более сильными, и ситуация в таблице постоянно накалялась.

И вот последний тур. Женская команда Казахстана играет с Вьетнамом вничью – 2:2, набирает 13 очков и финиширует на третьем месте вслед за сборными Китая (15) и Узбекистана (14). В Абу-Даби главный тренер сборной РК Павел Коцур дал возможность сыграть всем пятерым привезенным шахматисткам – четверым основным и одной запасной. И надо заметить, что все наши спортсменки в своих партиях набрали больше половины очков, то есть добились положительного результата. Международный гроссмейстер Жансая Абдумалик по ходу чемпионата набрала 5,5 очка из 8 возможных, в активе Динары Садуакасовой и Гульмиры Даулетовой по 5 очков в 8 проведенных партиях, Мадина Давлетбаева заработала 4,5 очка (7 партий), Шолпан Жылкайдарова – 4 (5).

Несколько лет назад, размышляя о положении в казахстанских шахматах, Павел Коцур хвалил женскую команду и не совсем, как мне тогда показалось, был доволен уровнем мастерства мужчин. Но времени наши тренеры и спортсмены зря не теряли, игроки сборной подтянулись, чему яркое свидетельство – их третье место на чемпионате в ОАЭ. Здесь в число призеров вошли дружины из Индии (17 очков), Китая (15) и Казахстана (14). Лучший результат в нашем составе показал международный гроссмейстер Муртас Кажгалеев – 6,5 очка из 8, большой вклад в общую победу также внесли Ануар Исмагамбетов, Ринат Джумабаев, Рустам Хуснутдинов и Петр Костенко.