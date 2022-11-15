Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото

Прокуратура Алматы разоблачила педофила, который выкупал у детей их обнаженные фотографии через социальные сети, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram надзорного органа города.

Девочки 7-10 лет переписывались в социальной сети ТikTok с неустановленным человеком и обсуждали взрослые темы. Этот факт привлек внимание прокуроров Алатауского района при мониторинге Интернета.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Актюбинской области, который в телефонных переписках за вознаграждение просил детей скидывать ему свои обнаженные фотографии и не рассказывать об этом родителям. Эти фотографии он выкладывал в иностранные социальные сети.

Действия подозреваемого предварительно квалифицированы по пункту 2 части 3 уголовной статьи «Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних», – отметили в надзорном органе.

Сейчас подозреваемый задержан и водворен в следственный изолятор. Ему грозит тюремный срок от 10 до 15 лет.

По делу назначен процессуальный прокурор и проводятся необходимые следственные действия, заключили в ведомстве.