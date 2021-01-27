Педофил из Аксу получил пожизненный срок

Суд присяжных пожизненно лишил свободы педофила из Аксу. Кроме того, в пользу потерпевших судом вынесено решение о взыскании морального и материального ущерба, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Решение вынесено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области.
Уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Аксу было рассмотрено с участием присяжных заседателей.
Житель Аксу с 24 марта 2016 года по 4 января 2020 года неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех школьниц. В гараже у мужчины был найден обрез, а дома – наркотики.
"Рассмотрено уголовное дело по фактам неоднократного изнасилования малолетней, изнасилования и совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, незаконного хранения оружия, наркотических средств", – сообщил судья СМУС Кадырбек Сатабаев.
Присяжные заседатели единогласно приняли решение о виновности Ж. по всем эпизодам, предъявленным обвинением, и назначили ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать его житель Аксу будет в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.
Там же его в принудительном порядке будут лечить от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением наркотиков.
Кроме того, в пользу потерпевших судом вынесено решение о взыскании морального ущерба – по 5 млн тенге в пользу каждой потерпевшей стороны, а также 150 тысяч материального ущерба в пользу одной из сторон.
Приговор в законную силу не вступил.
Решение вынесено в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области.
Уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Аксу было рассмотрено с участием присяжных заседателей.
Житель Аксу с 24 марта 2016 года по 4 января 2020 года неоднократно насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех школьниц. В гараже у мужчины был найден обрез, а дома – наркотики.
"Рассмотрено уголовное дело по фактам неоднократного изнасилования малолетней, изнасилования и совершения действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, незаконного хранения оружия, наркотических средств", – сообщил судья СМУС Кадырбек Сатабаев.
Присяжные заседатели единогласно приняли решение о виновности Ж. по всем эпизодам, предъявленным обвинением, и назначили ему наказание в виде пожизненного лишения свободы. Отбывать его житель Аксу будет в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности.
Там же его в принудительном порядке будут лечить от психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением наркотиков.
Кроме того, в пользу потерпевших судом вынесено решение о взыскании морального ущерба – по 5 млн тенге в пользу каждой потерпевшей стороны, а также 150 тысяч материального ущерба в пользу одной из сторон.
Приговор в законную силу не вступил.