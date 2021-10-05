Педофил заманил в квартиру мороженым девочку в Уральске

В Уральске восьмилетняя девочка, оставшаяся на улице без присмотра родителей,
подверглась насильственным действиям сексуального характера. Об этом сообщила старший помощник прокурора Западно-Казахстанской области Асель Беркалиева, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Mgorod.kz
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"Преступник для расположения ребенка купил ей мороженое, а затем обманным путем заманил к себе домой и там в течение нескольких часов совершал противоправные действия. В настоящее время прокуратурой подозреваемый предан суду", - рассказала Асель Беркалиева.
В прокуратуре отметили, что согласно материалам уголовных дел, дети продолжают не закрывать входные двери, когда остаются дома одни, отзываются на различные предложения неизвестных лиц на улице, входят с незнакомыми людьми в лифты, проводят время в местах, отдаленных от возможности контроля за ними, не знают безопасных маршрутов домой.
"Мужчина, находясь около железной дороги заметил девочку-подростка, которая шла в сторону дома, подбежал к ней и против ее воли совершил развратные действия. Судом он признан виновным и осужден к 12 годам лишения свободы", - привела еще один пример старший помощник прокурора.
В прокуратуре ЗКО советуют родителям и опекунам принять меры по ограничению доступа ребенка в Интернет с помощью приложения "Родительский контроль", а также озвучили 10 правил
"нельзя", которые помогут избежать насилия:
1. Нельзя разговаривать с незнакомцами на улице.
2. Нельзя заходить в подъезд и лифт с незнакомыми людьми.
3. Нельзя садиться в чужую машину.
4. Нельзя никому рассказывать о распорядке дня в семье.
5. Нельзя принимать подарки от незнакомых людей и соглашаться на предложение пойти с ними.
6. Нельзя задерживаться на улице одному, особенно с наступлением темноты.
7. Нельзя открывать двери в квартиру, если дома нет взрослых (незнакомец может попросить воды, написать записку родителям, передать документы и т.д.)
8. Нельзя контактировать с «группой риска» (алкоголики, наркоманы, судимые и т.д.) даже если это соседи по подъезду или дальние родственники.
9. Нельзя предоставлять ребенку безграничный доступ в Интернет, установите определенные ограничения и обсудите их с детьми.
10. Нельзя терпеть насилие (физическое и сексуальное), нужно сообщить взрослым (кому доверяете).