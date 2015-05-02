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Пехотинец из Тайтобе
Дулат МОЛДАБАЕВ
После победы они с тремя однополчанами из Джамбулской, Павлодарской и Костанайской областей купили у зажиточного немца за хорошую цену овцу, решили устроить по обычаям предков поминальный обед.

– У нас даже мысли не было на правах победителя что-то отбирать у местных жителей, – вспоминает фронтовик. – Купили овцу и приготовили из нее бешбармак. Потом позвали сослуживцев других нацио­нальностей, показали наше блюдо и сказали: "Вилок и ложек не будет, давайте, мойте руки и за стол. Вспомним героев, которые погибли, наших отцов и братьев, вспомним друзей".

За время нашего разговора несколько раз звонил телефон. Аксакала приглашали на мероприятия. Для Кадана Бекеновича, ветерана Великой Отечественной войны, участника штурма Берлина, наступила горячая пора. Фронтовики сегодня нарасхват, ведь осталось их очень мало.

Кадан Бекенов 1924 года рождения. Он, кстати, ровесник лейтенанта Рахимжана Кошкарбаева из 150-й стрелковой дивизии, который вместе с рядовым Григорием Булатовым первым водрузил красный флаг над Рейхстагом. Они даже воспитывались в одном детдоме в Тайтобе. Правда, знакомы не были, детей там было много.

В армию Кадана Бекеновича призвали в августе 1942 года и направили в Алматы, в пехотное училище. Но вместо положенных полгода новобранцы проучились пять месяцев, и в звании старших сержантов их отправили на фронт. Сталинградская битва к тому времени уже миновала.

Попали на Юго-Западный фронт. Кадан Бекенов командовал расчетом станкового пулемета «максим». Помнит, как форсировали Северный Донец днем. Как их обстреливали немцы из 6-ствольного миномета.

– С той стороны появляется звук, похожий на рев верблюда, а куда упадет мина, не знаешь, – говорит пехотинец.

Наши солдаты этот реактивный миномет прозвали "Ванюша", а еще "ишак", американцы же нарекли его "ноющий Томми" – за характерный звук от выстрелов реактивных мин. На глазах казахстанца переворачивались лодки, гибли ребята из 990-го полка 230-й дивизии. И все же пехота переправилась на другой берег, а потом удерживала плацдарм до утра.

Пятой ударной армией, в которой воевал Кадан Бекенов, командовал генерал-полковник Николай Эрастович Берзарин, тот самый, что был назначен первым советским комендантом и первым начальником советского гарнизона Берлина.

– Мне довелось его видеть, когда его назначили комендантом, – рассказывает фронтовик.

Я стал разглядывать награды на пиджаке аксакала – медаль Жукова, медали "За боевые заслуги", "За отвагу", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", орден Славы III степени. И еще орден Боевого Красного Знамени – это за бои в Берлине.

Берлинское сражение, пожалуй, отличалось от всех других, предшествовавших. Бои шли днем и ночью. Прорываясь к центру Берлина, штурмовые группы советских солдат проламывались на танках через дома, выбивая гитлеровцев из развалин.

– Днем брали кварталы. Ночью подкатывали к окнам орудия и утром стреляли в упор по противоположному дому. Потом выскакивали из окон и дверей и шли в атаку, – делится воспоминаниями ветеран.

В Берлине Кадан Бекенов был уже лейтенантом. Как боевого офицера, его оставили еще на полтора года в поверженной немецкой столице.

– У нас был порядок, дисциплина, – говорит Кадан Бекенов. – Наши солдаты местное население не грабили, не обижали. То, что пишут в некоторых изданиях, будто бы мы творили безобразия, – неправда.

Демобилизовался акмолинец в 1948 году. Вернулся на родину и приступил к мирному труду.

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