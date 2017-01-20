Второе и третье места в Казахстане среди юниорок... Такой успех пришел всего за 2,5 года его работы общественным тренером. Кстати, на газетном снимке Петр Булка, он же дядя Петя, запечатлен вместе с серебряным призером по боксу Мадиной Жумабай. К спорту мы еще вернемся, поговорим о делах предпринимателя.
Полуфабрикатный бизнес был одним из первооткрывателей на нашем потребительском рынке. Место под солнцем в нем завоевали пельмени. Этим продуктом вначале торговали на улицах, развозили по домам и предприятиям, получив заказ, пельмени до сих пор являются главным блюдом базарных продавцов, особенно зимой. Они ими греются, наслаждаются, насыщаются. И сегодня востребованный и доступный в цене товар занимает почетный угол в каждом продмаге.
Количеством пельмени не обижены, у того же дяди Пети, иначе Петра Булку лет 15 уже никто не называет, конкурентов выше крыши: Алматы, Павлодар, Караганда, Кокшетау... Однако качественный бренд уступает. Претензий потребителей к полуфабрикатам достаточно. Чтобы получить как можно больше прибыли, их производители часто разбавляют сырье различными пищевыми добавками. Кто его знает, что там намешано. На этикетке одно написано, сваришь, возьмешь в рот – ощущаешь другое.
Стою как-то в очереди в магазине, народ приходит и спрашивает продавца: «Пельмени от дяди Пети есть?» Один человек спросил, второй, третий... Мне стало интересно, и я купил, так сказать, на пробу небольшую упаковку. Купил и не пожалел, почувствовав вкус домашней пищи.
С тех пор с пельменями от дяди Пети завязались дружеские отношения. Раз в неделю их покупаю, отвариваю, употребляя, как правило, на завтрак. Вкусно, выгодно, удобно, спасибо товаропроизводителю.
Позже узнал еще об одном любопытном факте. В одной семье муж запретил супруге подавать на стол продукты из полуфабрикатов, в том числе и пельмени. Не доверял им и все тут. Хозяйка пошла на хитрость. Она покупала пельмени от дяди Пети, предварительно оценив их качество и отменный вкус, выкладывала на разделочную доску, посыпала мукой и на глазах мужа отправляла в кастрюлю, выдавая за домашние. Тот уплетал за обе щеки, нахваливая кулинарные способности супруги.
Как-то позвонил в корпункт «Казправды» аким поселка Красный Яр Базарбай Абуов. «Наши девочки отличились на первенстве Казахстана по боксу среди юниорок, одна заняла второе место, другая третье, тренирует их пельменных дел большой мастер дядя Петя, создавший женскую команду во второй школе», – сообщил он.
У успешного бизнеса всегда появляются спонсорские желания, но, может, сельский предприниматель руководствовался другими причинами. Уговариваю на встречу, соглашается неохотно. Понимаю, его товар добился популярности и известности без лишней рекламы, благодаря качеству, на том и стоит. Петра Булку представлял совсем иным человеком – солидным, с животиком, все-таки пищевую продукцию производит и, наверное, сам пробует, прежде чем ее отправить на продажу.
Насчет пробует я угадал. Единственный, пожалуй, хозяин полуфабрикатного цеха без тени сомнения питается собственной продукцией, отлично зная и доверяя ее внутреннему содержанию. Коллеги не рискуют, добавляя в фарш различные ингредиенты, тем самым удешевляя производство товара. Теряют в качестве, но эта сторона медали их меньше всего волнует. Они притягивают покупателя ценами, снизят на 20–30 тенге – очередь выстраивается...
Между прочим, дядя Петя цену не снижает, а вот над качеством работает постоянно. Отсюда и успех, и свой потребитель. Конкуренты, бывает, завидуют, но технологию не меняют. Сырьем у них служат мясные брикеты, уже на этом этапе напичканные пищевыми добавками, лепит пельмени машина. У Булки ручная «сборка», немного дороже, зато вкуснее. Он не пользуется брикетами, завозит свежее мясо тушами, разделывает, соблюдая все кулинарные и санитарные нормы, превращая его в фарш.
Пельмени выпускаются пяти видов, в том числе для потребителей-мусульман из чистой говядины. Кроме пельменей, цех производит вареники, голубцы, манты, хинкали, котлеты, фрикадельки, тефтели, галушки...
...Забыли о его портрете. Из-за руля джипа вышел подтянутый средних лет мужчина в полуспортивной одежде, с короткой стрижкой, живыми глазами, порывистый в движениях. Честно признаться, подумал, водитель дяди Пети, а сам он ждет на предприятии. «Водитель» оказался хозяином. Держать человека за рулем для меня роскошь, объяснял он его отсутствие, да и нагрузок не выдержит: 7 дней в неделю на колесах, с 8 утра до позднего вечера.
В 8 утра Петр Леонидович, а ему стукнуло 55, хотя выглядит лет на 10 моложе, приступает к основной работе. Ежедневно, включая выходные, после нее заступает на общественную вахту в качестве тренера по боксу. Когда отдыхает?
– Как раз в спорте и отдыхаю от предпринимательских забот, – говорит он. – С этой целю в принципе и создал команду...
У него высшее физкультурное образование, в молодости занимался боксом, добился хороших результатов. Пищевиком стал, можно сказать, случайно. Пригласил его в этот бизнес родственник из Петропавловска, который первый на севере 18 лет назад начал производить пельмени. Затем появился у него второй последователь. П. Булка стал третьим, открывшим цех 16 лет назад в пригородном поселке Красный Яр, переоборудовав под него заброшенную ветлечебницу. Сегодня, конечно, ему в нем тесно, опять выкупает заброшенные и разваленные склады бывшего совхоза «Красноярский», капитально их восстанавливает для размещения предприятия.
Рядом с конвейером, через стенку, пристроил небольшой спортивный зал. Пока там установлен теннисный стол. Когда цех откроется, будут проходить тренировки по боксу.
– Вы сказали, что в спортивном зале отдыхаете от производственных забот, неужели их так много? – интересуюсь у дяди Пети.
– Малый бизнес продолжает развиваться в непростых условиях, – откровенно признается он. – Проверяющих бывает иногда больше (смеется), нежели потребителей. Каждый день надо доказывать право на существование. Брошенные склады, заросшие бурьяном, взялся ремонтировать сразу, а землю под ними и рядом выкупал больше года. Все хором говорят спасибо, что взялся восстанавливать бесхозный объект, все-таки у меня 25 рабочих мест, в тот же день все хором мне отказывают в любой законной просьбе...
В команде по боксу 8 девочек. Приходят в 13 лет, уйдут после окончания школы. Девочек-боксеров, считай, в Акмолинской области нет. Приходится возить на соревнования по большим городам Казахстана: без боев с сильными соперниками, без соревновательного духа боксер не состоится. В среднем на поездки уходит миллион тенге в год. Петр Леонидович готов вкладывать больше, поставив цель сделать красноярскую команду одной из лучших в стране.
Вернемся в бизнес. Ручную лепку пельменей увидел своими глазами. Почему-то вспомнились предновогодние домашние хлопоты. Пельмени наравне с салатом оливье были и остаются главным блюдом на этом празднике. Всей семьей их лепили 2–3 дня до поздней ночи. Помню, семейный рекорд приближался к 7 кг. Цех дяди Пети ежедневно производит до 300 кг плюс другие вышеперечисленные полуфабрикаты.
Невольно сравниваешь ручную лепку пельменей с ручной сборкой автомобиля. Штучный товар во все времена был на голову выше, пельмени, наверное, не исключение. Тем более каждый мастер у дяди Пети имеет похожее что-то на личное клеймо качества. Настоящее клеймо на пельмени физически не поставить, его заменяет бумажный листок с фамилией конкретного работника. Во-первых, товар уже не обезличенный, во-вторых, таким образом налажен его учет и объемы. Схалтуришь – лишат премиальных.
– Мука одинаковая, фарш тоже, неужели пельмени бывают разные на вкус? – задаю вопрос супруге дяди Пети Наталье, которая исполняет обязанности бухгалтера и экономиста.
– Иногда бывают, работники сами признаются, что в товар надо вкладывать душу, он и на вкус, и на внешний вид получится лучше обычного, – отвечает она.
В Красном Яре, а его территория относится к Кокшетау, более 25 предприятий МСБ. Большинство очень тяжелые на подъем, когда заходит речь о социальном партнерстве бизнеса и власти. ИП «Пельмени от дяди Пети» наоборот проявляет активность. По словам поселкового акима Б. Абуова, предприятие откликается на любую просьбу. Его хозяин может организовать чаепитие для ветеранов, продуктовые наборы в День пожилых людей, выделяет деньги на детские, школьные мероприятия, хотя caм имеет относительно скромный доход.
Все правильно, бизнес не приемлет игру в одни ворота. Спонсорская помощь и господдержка должны шагать нога в ногу. Это на заметку чиновникам, которые на местах все еще чинят МСБ препятствия.