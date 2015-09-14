Пенитенциарная реформа Свежий выпуск 1040 Николай ТУРЕЦКИЙ, секретарь Казахстанского союза юристов, заместитель председателя Правового совета при партии «Нур Отан», доктор юридических наук

Для того чтобы добиться эффекта от принимаемых мер в данной сфере, тщательно изу­чается международный опыт, и на его основе вырабатываются предложения по развитию государственно-частного партнерства. В том числе по привлечению частного сектора в строительство, содержание и управление пенитенциарными учреждениями.

В последние годы специалисты в области уголовно-исполнительного права выделяют несколько проблем пенитенциарной системы, но наиболее часто обсуждаются две, касающиеся возможности покамерного размещения заключенных и обеспечения трудозанятости осужденных. В СМИ не так давно прошла информация, что в Казахстане скоро построят современные тюрьмы с повышенной комфортностью.

Конечно, камеру, даже соответствующую санитарно-гигиеническим нормам и международным стандартам, весьма сложно назвать «тюрьмой повышенной комфортнос­ти». Да, в принципе, тюрьма и не должна быть комфортной априори, однако создать нормальные бытовые условия для лиц, отбывающих наказание, возможно и необходимо.

Криминологи отмечают, что переход на покамерное содержание снизит количество преступлений в пенитенциарных учреждениях.

По статистике прошлых лет около 90% осужденных отбывают наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, из них: 27% осужденных – за совершение убийства, 24% – за кражи, грабежи, разбои, 18% – за незаконное распространение наркотиков, 10% – за нанесение тяжких телесных повреждений, 8% – за сексуальное насилие, 7% – за коррупционные преступления, 6% – за другие криминальные деяния.

В настоящее время основная доля исправительных учреждений имеет отрядно-барачную форму содержания, то есть когда на территории колонии стоит несколько бараков, в каж­дом из которых одновременно проживают 50–80 осужденных. По словам министра внутренних дел Калмуханбета Касымова, 50 исправительных учреждений находятся в ветхом и аварийном состоянии. Их построили еще в начале двадцатого века. Содержание в таких помещениях, с одной стороны, создает предпосылки для ухудшения здоровья заключенных, с другой – содействует распространению среди них криминальной субкультуры.

Попадая в такие исправительные колонии, заключенные не имеют возможности уединиться и оградить себя от влияния тюремных лидеров, отрицательно характеризующихся осужденных, злостных нарушителей режима, поэтому, руководствуясь инстинктом самосохранения, вынуждены приспосабливаться к существующим там правилам взаимоотношений.

Решение вопроса о переходе на покамерное содержание закреплено в Концепции правовой политики Республики Казахстан на 2010–2020 годы, в которой сказано, что «для мест лишения свободы важным является обеспечение безопасности личности, соблюдение прав и законных интересов лиц, отбывающих данный вид наказания, путем постепенного перехода к камерному порядку содержания, при котором осужденный, имея в дневное время возможность передвижения и межличностного общения в пределах учреждения, в ночное время был бы изолирован в отдельном помещении».

Представители МВД неоднократно обсуждали возможности покамерного содержания, в том числе – на заседании Правительства РК. Принята Государственная программа дальнейшей модернизации правоохранительной системы Республики Казахстан на 2014–2020 годы, где предусмотрена проработка вопроса строительства типовых специализированных исправительных учреждений в рамках государственно-частного парт­нерства (пункт 77). В некоторых регионах акиматами уже выделены земельные участки для возведения таких объектов.

Однако переход на покамерное содержание требует серьезных бюджетных затрат. По расчетам МВД, необходимо строительство 25 подобных исправительных учреждений. В связи с этим Правительство прорабатывает вопрос по разным направлениям: с представителями деловых кругов за рубежом, имеющих опыт возведения и управления работой исправительных учреждений; с Управлением ООН по наркотикам и преступности, оказывающим расширенную техничес­кую помощь по содержанию заключенных в соответствии с международными стандартами и правилами; с представителями Международного банка реконструкции и развития и другими организациями.

В настоящее время идет обсуж­дение Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ, в том числе рассмат­ривается вопрос о выработке предложений по привлечению частного сектора к строительству, содержанию и управлению пенитенциарными учреждениями (шаг 34). Прорабатываются возможности сооружения исправительных учреждений современного типа, отвечающих международным стандартам, с участием бизнес-структур по принципу государственно-частного партнерства, ведется поиск потенциальных инвесторов.

Еще один важный вопрос – трудозанятость заключенных. На протяжении последних 10 лет она на оплачиваемых работах не превышала 50%. Естественно, такая ситуация не может устраивать государство. Ведь от решения названной проблемы зависит поддержание и развитие профессиональных навыков лиц, отбывающих наказание, что поможет им в дальнейшей ресоциализации, а также возможность оказывать материальную поддержку своим семьям, возмещать ущерб пострадавшим.

В связи с этим МВД разработан План мероприятий «Занятость в колониях-2017», предусматривающий ряд законодательных инициатив и практических мер по обеспечению трудом заключенных с привлечением субъектов частного предпринимательства.

Рассматривая вопросы пенитенциарной системы, нельзя не сказать и о некоторых новеллах новой редакции Уголовно-исполнительного кодекса, который существенно изменил требования к режиму содержания заключенных в зависимости от степени безопасности.

Сейчас в пределах одного учреждения осужденные могут находиться в строгих, обычных, облегченных и льготных условиях отбывания наказания. Эта система предусматривает поэтапное изменение условий их содержания в зависимости от поведения: положительно характеризующиеся заключенные делятся на три группы: (первой, второй и третьей степени исправления); отрицательно характеризующиеся также разделяются на три группы: (нарушители установленного порядка отбывания наказания, систематически нарушающие установленный порядок, злостные нарушители).

Этими положениями значительно расширены возможности индивидуализации исполнения наказания и подготовки заключенных к жизни на свободе.

В соответствии со статьей 8 УИК в исправлении лиц, отбывающих наказание, могут участвовать попечительские и общественные наблюдательные советы, комитеты родителей осужденных, профессиональные союзы, трудовые коллективы, зарегистрированные в установленном законодательством порядке общественные, религиозные объединения, благотворительные фонды, политические партии, другие организации, а также граждане. Кроме того, Положение о попечительском совете действует не только в воспитательных колониях, но и во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Сравнительно-правовой анализ Уголовно-исполнительного кодекса с международными документами по правам человека и международными стандартами обращения с осужденными позволяет сделать вывод, что национальное законодательство в большей степени соответствует им. Одна из важных положительных черт и в том, что в УИК РК 2014 года, в отличие от Уголовно-исполнительного кодекса 1997 года, определено: уголовно-исполнительное законодательство основывается не только на Конституции РК, но и на общепризнанных принципах и нормах международного права. А также на международных договорах, ратифицированных Республикой Казахстан, которые имеют приоритет перед УИК и применяются непосредственно, кроме случаев, когда из такого договора следует, что для его применения требуется издание закона.

Комплекс предпринятых и разрабатываемых мер позволяет констатировать, что казахстанская уголовно-исполнительная система имеет все возможности соответствовать самым высоким международным стандартам и полностью выполнять возложенные на нее задачи.