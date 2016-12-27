Пенсии и пособия подрастут 801 Ирина ИГНАТОВА

Она сообщила, что с учетом расчетов, проведенных совместно с Министерством финансов РК, с 1 июля 2017 года будут повышены на 20% как солидарная, так и базовая пенсия. По словам министра, размер солидарной пенсии, согласно принятому бюджету на 2017–2019 годы, с 1 января 2017 года будет повышен на 9%, а с 1 июля 2017 года во исполнение поручений Главы государства – еще на 11%. Например, если размер солидарной пенсии в 2016 году составляет 40 000 тенге, то с 1 января 2017 года с учетом повышения на 9% составит 43 600 тенге, а с 1 июля – 48 396 тенге. Таким образом, в 2017 году размер солидарной пенсии повысится на 20% по сравнению с размером 2016 года.



Что касается базовой пенсии, то она также с 1 января 2017 года будет повышена на 7%, а с 1 июля во исполнение поручений Главы государства – еще на 13%. В текущем году размер базовой пенсии составляет 11 965 тенге, с 1 января с учетом повышения на 7% ее размер установлен 12 802 тенге, а с 1 июля составит 14 466 тенге. Таким образом, размер базовой пенсии повысится на 20% по сравнению с размером 2016 года, проинформировала Тамара Дуйсенова. Министр также отметила, что для повышения пенсии порядка 2,1 млн пенсионеров из республиканского бюджета дополнительно будет выделено 79,8 млрд тенге. В общем, минимальный размер пенсии повысится с 37 789 тенге 2016 года до 45 711 тенге с 1 июля. Средний размер пенсии (с учетом базовой пенсии) увеличится с 55 154 до 66 721 тенге.



Размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка с 1 января будет повышен на 7%, а с 1 июля – еще на 20%. В результате в 2017 году в сравнении с 2016 годом рост составит 27%.



– Если в текущем году размер государственного пособия на рождение первого, второго и третье­го ребенка составляет 66 621 тенге, то с 1 января 2017 года его размер составит 71 270 тенге, а с 1 июля повысится до 86 222 тенге. Размер государственного пособия на рождение четвертого и более ребенка в текущем году составляет 111 035 тенге, а с 1 января он повысится до 118 тыс. тенге, с 1 июля его размер будет равен 142 947 тенге, – пояснила Тамара Дуйсенова.



Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития РК, на эти цели из республиканского бюджета в следующем году дополнительно будет выделено 1,8 млрд тенге.

