​Пенсии стран ЕАЭС, объединяйтесь!

Когда более 10 млн людей ежегодно перемещаются через границы СНГ в поис­ках работы, на первый план выходят необходимость правового регулирования труда и проблема мобильности пенсий. Общий для стран ЕАЭС договор о пенсионном обеспечении – единственный в своем роде. Подобное страны евразийского союза делают впервые, как, собственно, формируют и сам союз. При этом нам с вами надо твердо запомнить: пенсионное обеспечение граждан по-прежнему будет регулировать законодательство государства постоянного проживания. А пункты единого договора будут применяться, если казахстанцы сменят место приложения своего труда на компанию в любой стране ЕАЭС или при условии выезда будущего/состоявшегося пенсионера на постоянное проживание в какую-либо страну этого экономического союза.



Равносторонняя пенсия

Каждого из будущих казахстанских пенсионеров интересует, что происходит с его накоплениями в ЕНПФ. Например, сейчас, когда было заявлено, как о решенном вопросе, об использовании этих денег в национальной экономике, фокус внимания переместился на проблему сохранности накоплений и приросте инвестиционного дохода с них.

Между тем время вступления в силу единого для ЕАЭС пенсионного договора все ближе. Согласно данным Евразийской комиссии, озвученным Тимуром Сулейменовым в кулуарах состоявшегося в середине октября в Астане совета ЕЭК, договор вступит в силу в странах ЕАЭС уже в 2016 году после ратификации.

Однако вопросы, волнующие будущих и состоявшихся пенсионеров, возникают вновь и вновь. Попробуем разобраться. Сейчас ЕАЭС составляют пять стран – Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения. В каждой действует собственное пенсионное законодательство. И единый для стран ЕАЭС договор вовсе не означат отказа от национальных норм. Он лишь создает равные условия сторонам – гражданам этих государств – при начислении этого вида социального содержания.

По словам министра ЕЭК, новый до­кумент не равняет права всех пенсионеров и не сулит выплат пенсий по одинаковым схемам вне зависимости от страны проживания. Закон обратной силы не имеет, это высказывание применимо как к действующим нормам, так и к будущему договору. Так, за период до 1992 года пенсионер получит свое содержание от страны проживания вне зависимости от того, где его заработал. Затем, как только договор вступит в силу, пенсии по возрасту станут выплачивать гражданам вне зависимости от страны проживания. Механизм будет примерно такой: если казахстанец проработал с 2016 года, например, по 2020-й в Российской Федерации, то за этот период пенсию ему выплатит российская сторона. Работал в Беларуси, Армении, Кыргызстане после 2016 года – аналогично. Все заработанное в родной стране гражданин получит из ЕНПФ.



Детализируй!

Надо запомнить, что перечисление выплат будет производиться в валюте той страны, в которой заработана пенсия и наступило пенсионное право. Министр ЕЭК отдельно подчеркнул этот факт, поскольку выплаты пойдут из бюджета или пенсионного фонда страны, в которой работник производил пенсионные отчисления с заработка.

Также при всех новшествах будущего договора, прошедшего согласование в правительствах стран ЕАЭС, каждому работнику надо запомнить важную деталь. Со сменой места жительства все до тиынки пенсионные накопления вам вернут. Это главное. Однако вернут не оптом, не всей суммой сразу, а периодическими платежами.

Делается это, как поясняют в Евразийской комиссии, с одной целью: обеспечить стабильность пенсионных поступлений при достижении пенсионного возраста и на весь срок дожития. При этом в компетенции национального пенсионного законодательства остается разрешение вопроса периодичности выплат: сделать ее ежеквартальной либо ежемесячной. В Казахстане это будет определять Правительство, поскольку оно является единственным акционером пенсионного фонда.

И еще деталь, подчеркивающая смысл установления периодичности платежей. В корпоративной стратегии ЕНПФ черным по белому записано, что фонд – это социально ответственная организация, уважающая интересы заинтересованных сторон, соблюдающая главенство закона и права человека.

Следующие подробности соотнесем с молодыми работниками. Им надо твердо знать, что часть пенсии, заработанная ими, например в Беларуси, будет ждать наступления их пенсионного возраста уже в ЕНПФ, поскольку для казахстанцев только этот фонд является уполномоченным для инвестиций пенсионных накоплений. И, соответственно, для выплат пенсий.



Гарантии мигрантам

Как ранее поясняла вице-министр здравоохранения и социального развития Светлана Жакупова, для мигрантов, которые найдут работу в Казахстане, с момента вступления единого для ЕАЭС договора о пенсионном обеспечении будет учитываться стаж участия в накопительной пенсионной системе.

То есть им надо знать, что договор обеспечит право внесения в ЕНПФ 10% от дохода. Но выплаты из накопительной пенсионной системы будут экспортированы лишь при достижении ими пенсионного возраста, установленного в стране проживания.

Заметим, что участники серого трудового рынка, какой вряд ли будет изжит в планируемом году вступления в действие единого для ЕАЭС пенсионного договора, выпадают из любого законодательного поля.

Для тех же мигрантов, кто приедет в страну на работу и заключит трудовой договор, не понадобится даже регистрация в течение 30 суток от даты въезда в Казахстан. А сам срок проживания трудящегося и членов его семьи в Казахстане, как и на территории других государств трудоустройства, определяется периодом, на какой заключен трудовой договор. Соответственно, не надо никаких разрешений на работу, которые ранее устанавливались для защиты внутреннего рынка труда.

А для обмена достоверной информацией о трудовых мигрантах и контроля над соблюдением их пенсионных прав стороны договора создадут специальный информационный ресурс. Его база включит в себя все данные о трудовых документах и предусмотрит свободный обмен информацией. Обещают, что персональные данные будут хорошо защищены.



Предмет регулирования

Притом, что ЕЭК проводит некую информационную политику относительно договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС, вопросы у будущих пенсионеров остаются. Предлагаю рассмотреть, что является предметом правового регулирования в этом документе.

В тексте указано: «договором будут регулироваться правоотношения в сфере пенсионного обеспечения трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза, а также лиц, застрахованных в системе обязательного пенсионного страхования и членов семьи, включая лиц предпенсионного и пенсионного возраста, подпадающих под действие законодательства государств – членов ЕАЭС».

При этом в каждом государстве действует собственное законодательство, и пенсии подразделяются по видам. В Беларуси – это трудовая пенсия по возрасту; в Казахстане – накопительная пенсия; в Российской Федерации – трудовая (страховая) пенсия по старости; в Республике Кыргызстан – трудовая (страховая) пенсия по старости; в Республике Армения – трудовая пенсия по возрасту.

Основное отличие пенсионных систем государств – участников союза заключается в разных подходах к финансированию и распределению пенсионных средств. Мы рассмотрим фактаж на примере трех стран-инициаторов и вдохновителей ЕАЭС. Напомним, в Беларуси и России страховые взносы за работников уплачивают работодатели и преобладает солидарный принцип распределения. В Казахстане пенсионные взносы удерживаются из доходов работника и создана обязательная накопительная пенсионная система.

Не следует забывать, что системы пенсионного обеспечения отличаются в главном, – возрасте выхода на пенсию. К примеру, в Беларуси и России женщины выходят на пенсию в 55, а мужчины – в 60 лет. В обоих государствах пока решено не повышать пенсионный возраст.

В Казахстане же до 2018 года пенсионный возраст для мужчин начинается с 63 лет, для женщин – с 58. Но в соответствии со статьей 11 Закона «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» пенсионный возраст для женщин с 2018 года будет повышаться каждый год – до 2027-го включительно – на полгода до 63 лет.



О социальном

Надо сказать, что разработка единого договора о пенсионном обеспечении требует учитывать все разнообразие социальной поддержки, которую власть оказывает своим нетрудоспособным гражданам.

Стороны договора обязались предусмот­реть правовое регулирование и других видов пенсий и пособий. В частности, в Беларуси и России выплачивают трудовую (страховую) пенсию по инвалидности; трудовую (страховую) пенсию по случаю потери кормильца; социальную пенсию. В РФ, кроме того, есть накопительная пенсия и выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

Денежное содержание «за выслугу лет» до сих пор обеспечено в России и Беларуси. Также в этих странах выплачивают социальные пенсии.

В Казахстане граждане получают государственное социальное пособие по инвалидности, по случаю потери кормильца, пенсионные выплаты при установлении инвалидности I и II групп бессрочно, пенсионные выплаты наследникам скончавшегося пенсионера. Во всех трех государствах выплачивается пособие на погребение.

Между тем при введении в действие будущего договора в сфере влияния национального пенсионного законодательства остаются социальная пенсия, государственное социальное пособие по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Принципиально важно, что договор не будет регулировать пенсионное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил и других воинских формирований, сотрудников органов внутренних дел, а также госслужащих (в РФ – государственных гражданских служащих).

Сам договор пенсионного обеспечения трудящихся ЕАЭС обеспечит учет и перевод приобретенных гражданами пенсионных прав к моменту назначения пенсии.