Пенсионер-геймер ранил администратора компьютерного клуба в Алматы

Закон и Порядок
Екатерина Елисеева
Фото пресс-службы ДП Алматы
В Алматы пожилой мужчина отказался покидать игорное заведение и напал на администратора с ножом, сообщает Kazpravda.kz.

"В 07:45 поступил сигнал о ножевом ранении в одном из компьютерных клубов. Первым на тревожное сообщение отреагировал экипаж патрульной полиции "Буран-237". Инспекторами был задержан 64-летний гражданин, у которого при себе имелся складной нож. Мужчина не стал отрицать своего деяния, а лишь все время просил дать поспать. Выяснилось, что желание выспаться и стало причиной нанесения телесных повреждений администратору за то, что тот будил и просил покинуть заведение. Сам же задержанный проживает недалеко от этого места", – проинформировала пресс-служба департамента полиции Алматы.

Находился ли задержанный в состоянии какого-либо опьянения, выяснит соответствующая экспертиза, добавили в ДП.

"Естественно, такое оправдать нельзя, теперь подозреваемый предстанет перед судом и будет отвечать за свои преступные действия по статье 107 Уголовного кодекса РК - умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека", – отметил командир полка дорожно-патрульной полиции Управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

Ранее сообщалось, что в мечети Алматинской области украли деньги из ящика для пожертвований.

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