Пенсионер попал в больницу после нападения собак в Уральске

73-летнего жителя Уральска Ерсаина Давлетова покусали бездомные собаки в центре города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

По словам мужчины, он вместе с супругой шёл по улице Темира Масина, когда на него напала стая собак. Пенсионер отмечает, что все они были агрессивными и внушительных размеров.

"Так получилось, что я шёл впереди супруги, когда выскочили собаки. Пока я отвлёкся на одну лающую впереди, другая укусила меня за ногу сзади. Я думаю, что если бы я в тот момент упал, они меня загрызли. Нам просто пришлось убегать от голодных животных", - говорит пострадавший.

После нападения псов, Ерсаин с супругой добежали до строящегося дома. Рабочие вызвали им такси, чтобы доехать в травмпункта.

"Пока ехали, все брюки и обувь были в крови. В больнице мне всё обработали и отправили домой. Нога отекла, ходить больно", - поделился мужчина.

В областном управлении здравоохранения случай обращения пенсионера в травмпункт подтвердили. У Ерсаина - укушенная рана левой голени.

Директор Уральской городской ветеринарной станции Гадилбек Алибеков пояснил, что согласно законодательству, собак отлавливают, кастрируют или стерилизуют, а затем отпускают в ареал обитания.

"Исключением являются случаи, когда собака агрессивная. Мы её отлавливаем, проверяем и при необходимости усыпляем. Но для этого к нам должно поступить заявление о такой собаке от жителей Уральска", - отметил Алибеков.

Напомним, оставить заявку на отлов бродячих собак можно по телефону 8 7112 50-20-65.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области собака напала на двоих детей, один скончался.