Пенсионер, защищая сноху, зарезал родного сына в Алматинской области

Полицейские Алматинской области задержали 69-летнего пенсионера, подозреваемого в убийстве своего взрослого сына, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Факт зарегистрирован в Каратальском районе, где 7 мая в одном из частных домов села Дойыншы произошло убийство 42-летнего мужчины. Потерпевший погиб от удара ножом, который был обнаружен криминалистами на месте происшествия.

Выяснилось, что трагедия в доме разыгралась накануне, ее участниками оказались 69-летний отец потерпевшего, молодая женщина и сам убитый.

Подозреваемого пенсионера разыскали в доме младшего сына, задержали и поместили под стражу.

«Задержанный признался в убийстве. В своих показаниях он пояснил, что приехал к сыну обсудить семейные вопросы. Находясь в гостях, пожилой мужчина случайно оказался свидетелем ссоры сына со своей женой, в ходе которой он встал на защиту снохи. После чего подвыпивший сын набросился на отца с кулаками, тот в ответ схватился за кухонный нож», – сообщил начальник Каратальской районной полиции Рауан Абдраимов.

По факту убийства начато досудебное расследование. Орудие преступления изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.