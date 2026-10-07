Пенсионерка едва не лишилась единственного жилья в Кызылорде

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 2022 году дом 70-летней жительницы Кызылорды был оформлен на имя другого человека по договору купли-продажи за 19 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Верховного суда

Однако сама женщина утверждала, что продавать свой дом не собиралась. По ее словам, сын взял деньги в долг, а дом был предоставлен в обеспечение займа. Из-за преклонного возраста, а также проблем со слухом и зрением женщина считала, что подписывает у нотариуса документы на залог, а не на продажу жилья.

В течение 3,5 лет она продолжала жить в своем доме, оплачивать коммунальные услуги и не подозревала, что юридически жилье уже оформлено на другого человека. Покупатель обратился в суд с иском о выселении. Она, в свою очередь, предъявила иск о признании договора купли-продажи дома недействительным.

Суд установил, что договор купли-продажи фактически использовался как обеспечение займа. При этом суд обратил внимание на обстоятельства, не соответствующие обычной продаже жилья. Так, покупатель более 3,5 лет не претендовал на дом, не пользовался им и даже не являлся туда. Все это время женщина проживала в спорном доме вместе с семьей и самостоятельно несла бремя его содержания.

Суд также установил, что 19 млн тенге действительно были переданы сыну женщины в долг отцом покупателя. Именно в обеспечение этого займа и была оформлена оспариваемая сделка. При этом в 2023–2024 годах «покупателю» было возвращено 4 млн тенге. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что женщина фактически не намеревалась отчуждать свой дом, а договор купли-продажи был заключен не с целью реальной продажи жилья, а для обеспечения возврата заемных средств.

В результате Кызылординский городской суд признал договор купли-продажи недействительным, восстановив жилищные права пожилой женщины.

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями при оформлении сделки суд вынес частное определение в адрес руководителя Департамента юстиции. Ведомству поручено дать правовую оценку действиям частного нотариуса и устранить выявленные недостатки. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение суда в силе.