Пенсионерка-мошенница обворовала государство на 2,6 млн тенге в Усть-Каменогорске
Елизавета Абрамовская
В Усть-Каменогорске пожилая женщина разработала схему, по которой формально устраивала на работу безработных граждан через госпрограмму и получала за это субсидии от государства, сообщает Ustinka.kz.
Женщина стала участницей программы в Центре занятости города и предоставляла рабочие места. Мошенница ежемесячно предоставляла информацию в госучреждение о гражданах, которые работают у нее на социальных рабочих местах, но сведения о сотрудниках были недостоверными. Люди, которые числились в списках, трудоустроенных в ИП женщины не работали. Полученные деньги пожилая женщина тратила на свои нужны.
За предоставление социальных рабочих мест пенсионерке перечисляли субсидии в рамках государственной программы.
После заключения специалиста стало известно, что общая сумма, полученная лжеработодательницей за фиктивно трудоустроенных граждан, составляет 2 миллиона 627 тысяч тенге.
"В зале суда подсудимая свою вину не отрицала. Суд признал мошенницу виновной по статье 190 части 3 пункта 1) УК РК "Мошенничество в особо крупном размере". Так как пенсионерка впервые совершила преступление и имеет положительную характеристику, суд, учитывая эти обстоятельства, назначил ей наказание в виде четырех лет ограничения свободы, без конфискации имущества, с установлением на тот же срок пробационного контроля", - сообщили в пресс-службе суда №2 города Усть-Каменогорска.
Стоит отметить, что приговор не вступил в законную силу.