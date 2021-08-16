Происшествия
Пенсионерка с внуком выращивали наркотики в Алматы
Пенсионерка с внуком культивировали наркотики в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.    

76-летняя жительница одного из домов микрорайона «Айгерим» Алатауского района вместе с внуком изобличены в незаконном культивировании конопли и марихуаны.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания 76-летней гражданки Г. были изъяты 117 кустов растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Согласно результату судебной экспертизы изъятое наркотическое средство – невысушенная марихуана, общая масса 6 килограммов 680 граммов. В настоящее время в УП Алатауского района проводится досудебное расследование по части 1 статьи 300 УК РК», – информировал заместитель начальника Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Сагындык Аяганов.







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