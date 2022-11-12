Фото: Kazpravda.kz
Общество

Пенсионерка целый месяц живет на вокзале в Костанае

70-летняя Валентина Коденцева целый месяц живет в зале ожидания железнодорожного вокзала Костаная, передает Kazpravda.kz со ссылкой Костанайские новости

Валентина Коденцева стала постоялицей железнодорожного вокзала.  Многочисленные болезни, в числе которых инсульт, сильно отразились на здоровье женщины. Она с трудом ходит и разговаривает.

У Валентины четверо детей. Однако отношения с ними у нее конфликтные. Дочь Наталья рассказала, что маму все время тянет путешествовать. 

Помочь обездоленной активно пытаются волонтеры. 

Как рассказала волонтер МОО «Добровольный поисково-спасательный отряд «Регион-10» Ольга Сверетюк, впервые они узнали о Валентине Коденцевой год назад. Ее дочь подала заявку на поиск матери. Пенсионерку нашли быстро в одной из больниц. И вот через год выяснилось, что она живет на железнодорожном вокзале Костаная.
 
«Мы не смогли напрямую связаться с детьми пожилой женщины. У дочери аппарат не принимает звонки, а у сына принимает только голосовые сообщения. Вчера приезжала «скорая», я думаю, Валентине Ивановне стало плохо от истощения. Когда она немного поела, ее самочувствие улучшилось», – рассказала Ольга Сверетюк.

Также выяснилось, что у женщины на пенсионном счету есть некоторая сумма денег. Она могла накопиться как максимум за несколько месяцев. Куда уходила ее предыдущая пенсия – неизвестно. 

В управлении координации занятости и социальных программ области заявили, что уже взялись за этот случай, а пока предложили временный вариант – ее забрали в гостиницу, а позже отвезут на проживание в частный дом-интернат в село Федоровка.

Популярное

Все
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Четырехлетний ребенок погиб по вине пьяного водителя в Талдыкоргане
13 млн тенге едва не выманили мошенники у пенсионерки в Шахтинске
Пенсионерка целый месяц жила в на вокзале в Костанайской области
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Казахстанка лишилась крупной суммы после установки приложения для защиты денег
В Алматы мошенники втягивают прохожих в преступление
Двери были заперты: страшный пожар в ночном клубе в Костроме унес жизни 15 россиян
Касым-Жомарт Токаев публично подписал шесть законов
Непогода настигнет 4 области Казахстана: объявлено штормовое предупреждение
Джип столкнулся с грузовиком в Жаркенте: есть погибший
В Алматы задержали организатора наркопритона и порностудии и двух юных соучастниц. Видео
В Казахстане начнут проверять законность выдачи лицензий на геологоразведку
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Закон Республики Казахстан
Аренда квартир в Казахстане дешевеет
Токаев принял вновь назначенных послов Казахстана
Когда в Казахстане начнет функционировать Конституционный суд
На шахте «Казахстанская» «АрселорМиттал» обнаружено тело рабочего
Каким будет новый мост через реку Есиль в Астане
Сеульская трагедия не стала уроком. Жители Шымкента устроили давку на распродаже в магазине
Скандал в Костанае. Юные спортсмены получили ожоги глаз, гортани и легких после посещения нового бассейна
Владельца магазина в Шымкенте оштрафовали из-за давки
Казахстанец завоевал серебряную медаль Кубка мира по шорт-треку
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Владимир Путин прибыл в Астану
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился

Читайте также

Общество
Облагать крупным налогом выходящих замуж за иностранцев каз…
Правительство , Общество
В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения…
Общество
180 тысяч долларов хотели незаметно вывезти в ручной клади …
Недвижимость , Общество
Квартиру подарили семье мальчика, лишившегося рук от удара …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]