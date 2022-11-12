Пенсионерка целый месяц живет на вокзале в Костанае

70-летняя Валентина Коденцева целый месяц живет в зале ожидания железнодорожного вокзала Костаная, передает Kazpravda.kz со ссылкой Костанайские новости.

Валентина Коденцева стала постоялицей железнодорожного вокзала. Многочисленные болезни, в числе которых инсульт, сильно отразились на здоровье женщины. Она с трудом ходит и разговаривает.

У Валентины четверо детей. Однако отношения с ними у нее конфликтные. Дочь Наталья рассказала, что маму все время тянет путешествовать.

Помочь обездоленной активно пытаются волонтеры.

Как рассказала волонтер МОО «Добровольный поисково-спасательный отряд «Регион-10» Ольга Сверетюк, впервые они узнали о Валентине Коденцевой год назад. Ее дочь подала заявку на поиск матери. Пенсионерку нашли быстро в одной из больниц. И вот через год выяснилось, что она живет на железнодорожном вокзале Костаная.



«Мы не смогли напрямую связаться с детьми пожилой женщины. У дочери аппарат не принимает звонки, а у сына принимает только голосовые сообщения. Вчера приезжала «скорая», я думаю, Валентине Ивановне стало плохо от истощения. Когда она немного поела, ее самочувствие улучшилось», – рассказала Ольга Сверетюк.

Также выяснилось, что у женщины на пенсионном счету есть некоторая сумма денег. Она могла накопиться как максимум за несколько месяцев. Куда уходила ее предыдущая пенсия – неизвестно.

В управлении координации занятости и социальных программ области заявили, что уже взялись за этот случай, а пока предложили временный вариант – ее забрали в гостиницу, а позже отвезут на проживание в частный дом-интернат в село Федоровка.