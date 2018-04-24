Пенсионерка задержана за торговлю героином в Акмолинской области

Фото из открытых источников
В Акмолинской области полицейскими задержана пенсионерка, торговавшая героином в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz
.
"62-летняя женщина была задержана наркополицейскими в поселке Дамса Шортандинского района 18 апреля. В поле зрения борцов с наркобизнесом подозреваемая попала несколькими неделями ранее, когда незаконно сбыла героин, весом 2,4 грамма. Необходимо отметить, что такой вес наркотика считается особо крупным", – сообщила пресс-служба ДВД Акмолинской области.
Отмечается, что во время обыска места жительства подозреваемой, оперативниками были найдены и изъяты два свертка с наркотическим средством, предположительно героином. В настоящее время изъятый наркотик направлен на экспертизу, по результатам которой будет известен его вес.
"Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 297 УК РК (сбыт наркотических средств), женщина водворена в изолятор временного содержания. Пенсионерке грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Оперативники выясняют происхождение героина и его канал поставки на территорию Акмолинского региона, а также устанавливают лиц, приобретавших наркотические средства у задержанной", – отметили в пресс-службе.