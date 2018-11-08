Пенсионерке из Воронежа ампутировали не ту ногу

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Следственные органы проверяют информацию СМИ о том, что в больнице Воронежа пенсионерке по ошибке вместо больной ноги ампутировали здоровую, сообщает Ria.ru.

"У нас сейчас проведен осмотр места происшествия, изъята вся меддокументация, назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются родственники, очевидцы произошедшего, медработники", – сказала и. о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по региону Ольга Бовт.

По информации "Вестей", у заслуженного учителя, узника концлагеря Марии Дроновой началась гангрена на стопе правой ноги. Сын убедил ее в необходимости срочной операции и отвез в больницу.

Пациентку прооперировали, врачи заверили, что операция прошла нормально. Однако когда сын вошел в палату, то увидел, что ампутировали не правую стопу, а левую ногу – до середины бедра.

Медики заявили, что пациентке нужно было ампутировать обе ноги. Это подтвердил и главный врач. Направление из поликлиники, в котором говорилось о необходимости ампутировать правую стопу, при этом исчезло, утверждает сын Дроновой.

Он написал заявление в следственные органы, а местные СМИ сделали запрос в департамент здравоохранения Воронежской области.

В ведомстве заявили, что решение об экстренной ампутации левой ноги принял консилиум врачей, так как ее состояние представляло большую опасность для жизни пациентки. Почему ей не удалили пораженную гангреной стопу, не поясняется. Департамент начал свою проверку действий медиков.

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