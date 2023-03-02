Пенсионерку убили и сожгли в дачном доме в Костанае

Подозреваемые в убийстве задержаны и арестованы.

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Жестокое убийство произошло в сельском округе "Мичуринец" Костанайской области. Полиция установила и задержала двоих подозреваемых - жителей областного центра, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Костанайские новости.

"На пульт "102" поступило сообщение о пожаре в доме по улице Дачная, в ходе тушения пожара был обнаружен труп 76-летней женщины с признаками насильственной смерти", - проинформировали в Департаменте полиции Костанайской области.

Данный факт зарегистрирован по ч. 2 ст. 99 УК РК - убийство.

Подозреваемые в убийстве задержаны и водворены в ИВС УП г.Костанай.