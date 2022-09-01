Широкий социальный запрос был услышан: пенсионный возраст для женщин будет зафиксирован на уровне 61 года

В Казахстане изменят минимальную базовую ставку пенсии и планку пенсионного возраста. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Президент РК отметил, что предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему.

"Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70 процентов от прожиточного минимума, а максимальную – до 120 процентов. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27 процентов. Более того, учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что необходимо разработать эффективную инвестиционную стратегию Единого накопительного пенсионного фонда.

"Туда можно привлечь частные компании с безупречной репутацией и высоко профессиональными командами", – дополнил Токаев.