Пенсионный возраст в Азербайджане увеличили до 65 лет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О трудовых пенсиях", предусматривающие, в частности, увеличение пенсионного возраста для женщин и мужчин до 65 лет, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на ТАСС
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Согласно поправкам, которые были приняты Милли Меджлисом (парламентом) страны 10 марта нынешнего года, увеличение пенсионного возраста для мужчин с 63 до 65 лет и женщин с 60 до 65 лет будет происходить поэтапно.
Предусматривается, что пенсионный возраст для мужчин в течение четырех лет – до 2021 года будет ежегодно увеличиваться на 6 месяцев. Для женщин он также будет увеличиваться ежегодно на 6 месяцев, однако этот процесс продлится до 2027 года. Данное предписание закона коснется представителей всех профессий, за исключением сотрудников полиции и военнослужащих.
В соответствии с поправками также отменено понятие "базовая часть пенсий". С 1 января 2017 года минимальная трудовая пенсия в стране устанавливается в размере 110 манатов ($64).
Поправки в закон вступят в силу с 1 июля 2017 года и не будут относиться к тем, кто вышел на заслуженный отдых до их принятия.
В настоящее время пенсионный возраст в стране для мужчин составляет 63 года, для женщин – 60 лет.
Текст поправок и указ о их применении опубликованы на сайте президента Азербайджана
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