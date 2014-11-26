Пентагон может впервые возглавить женщина

В мире
Марат Манаспаев
Мишель Флурной, которую называют кандидатом № 1 на пост министра обороны США, может многое изменить, оказавшись в кресле Чака Хейгела, пишет The Christian Science Monitor, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.

Прежде всего, по мнению издания, реформы могут коснуться положения женщин в американской армии — от проблем с сексуальными домогательствами до ограничений на прохождение службы в зоне боевых действий.  

Кроме нее, в политических кругах Вашингтона называют кандидатуры сенатора-демократа из Род-Айленда Джека Рида и Эштона Картера, который так же, как и Флурной, в прошлом служил заместителем министра обороны.

Мишель Флурной занимала пост заместителя министра обороны США с 2009 по 2012 год, Эштон Картер — с 2011 по 2013 год.  

"Хотя ее имя и не является нарицательным, но Мишель Флурной широко известна и уважаема во внешнеполитических и оборонных американских кругах. Тому свидетельство ее карьера в Пентагоне, где она уверенно опередила многих строевых командиров, став заместителем министра по политическим вопросам и фактически – третьим лицом в министерстве", – цитирует издание РИА "Новости".  

По словам бывшего министра обороны Роберта Гейтса, "она была лицом Пентагона по всем вопросам политики, включая Ирак, Афганистан и даже операцию по уничтожению бен Ладена". Он вспоминает также, что именно Флурной вместе с руководителем разведки Майклом Викерсом убедили его провести эту операцию именно по тому плану, по которому она была проведена. "Им двоим я доверял больше всех", – утверждает Гейтс.  

Другой экс-глава Пентагона Леон Панетта отзывается о ней как об одном из самых важных советников, которые были у него на посту министра обороны.  

Если Мишель Флурной возглавит военное ведомство США, то она будет первой женщиной в этой должности. Ранее сообщалось, что она уже рассматривалась в качестве претендента на должность главы оборонного ведомства.    

24 ноября стало известно, что президент США Барак Обама отправил в отставку главу Пентагона Чака Хейгела. По данным газеты The New York Times, Обама предложил Хейгелу покинуть пост еще в прошлую пятницу, после нескольких недель переговоров. Как сообщает источник, решение Обамы связано с тем, что угроза со стороны "Исламского государства" требует иных качеств от главы оборонного ведомства.  

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