Пентагон может впервые возглавить женщина

Мишель Флурной, которую называют кандидатом № 1 на пост министра обороны США, может многое изменить, оказавшись в кресле Чака Хейгела,
пишет The Christian Science Monitor, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт
.
Прежде всего, по мнению издания,
реформы могут коснуться положения женщин в американской армии — от
проблем с сексуальными домогательствами до ограничений на прохождение
службы в зоне боевых действий.
Кроме нее, в политических кругах Вашингтона называют кандидатуры
сенатора-демократа из Род-Айленда Джека Рида и Эштона Картера, который
так же, как и Флурной, в прошлом служил заместителем министра обороны.
Мишель Флурной занимала пост заместителя министра обороны США с 2009 по
2012 год, Эштон Картер — с 2011 по 2013 год.
"Хотя ее имя и не является нарицательным, но Мишель Флурной широко
известна и уважаема во внешнеполитических и оборонных американских
кругах. Тому свидетельство ее карьера в Пентагоне, где она уверенно
опередила многих строевых командиров, став заместителем министра по
политическим вопросам и фактически – третьим лицом в министерстве", – цитирует издание РИА "Новости".
По словам бывшего министра обороны Роберта Гейтса, "она была лицом
Пентагона по всем вопросам политики, включая Ирак, Афганистан и даже
операцию по уничтожению бен Ладена". Он вспоминает также, что именно
Флурной вместе с руководителем разведки Майклом Викерсом убедили его
провести эту операцию именно по тому плану, по которому она была
проведена. "Им двоим я доверял больше всех", – утверждает Гейтс.
Другой экс-глава Пентагона Леон Панетта отзывается о ней как об
одном из самых важных советников, которые были у него на посту министра
обороны.
Если Мишель Флурной возглавит военное ведомство США, то она будет первой женщиной в этой должности. Ранее сообщалось, что она уже рассматривалась в качестве претендента на должность главы оборонного ведомства.
24 ноября стало известно, что президент США Барак Обама отправил в
отставку главу Пентагона Чака Хейгела. По данным газеты The New York
Times, Обама предложил Хейгелу покинуть пост еще в прошлую пятницу,
после нескольких недель переговоров. Как сообщает источник, решение
Обамы связано с тем, что угроза со стороны "Исламского государства"
требует иных качеств от главы оборонного ведомства.