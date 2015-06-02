Пентагон намерен превратить остров в Тихом океане в полигон

Фото с сайта savepaganisland.org
Министерство обороны США планирует превратить один из Северных Марианских островов – Паган – в площадку для проведения учений и испытаний. Остров необитаем людьми, но населен многими вымирающими видами животных, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на russian.rt.com
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Как сообщается, американское военное ведомство считает, что остров лучше всего подходит для испытания стратегических бомбардировщиков, а также для проведения военных учений.
Жители соседних островов критично воспринимают такие намерения.
"Мы любим наш остров. Мы не хотим отдавать его, – приводит Sputnik слова мэра Северных Марианских островов Джерома Алдана. – Это предложение превратит остров в выжженную землю".
Жители Северных Марианских островов составили петицию, призывающую губернатора Элоя Иноса помешать Пентагону претворить свои планы в жизнь. Подписи под документом поставили более 6 500 человек.