Пентагон намерен превратить остров в Тихом океане в полигон

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Фото с сайта savepaganisland.org
Министерство обороны США планирует превратить один из Северных Марианских островов – Паган – в площадку для проведения учений и испытаний. Остров необитаем людьми, но населен многими вымирающими видами животных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на russian.rt.com.

Как сообщается, американское военное ведомство считает, что остров лучше всего подходит для испытания стратегических бомбардировщиков, а также для проведения военных учений.

Жители соседних островов критично воспринимают такие намерения.

"Мы любим наш остров. Мы не хотим отдавать его, – приводит Sputnik слова мэра Северных Марианских островов Джерома Алдана. – Это предложение превратит остров в выжженную землю".

Жители Северных Марианских островов составили петицию, призывающую губернатора Элоя Иноса помешать Пентагону претворить свои планы в жизнь. Подписи под документом поставили более 6 500 человек.

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