Пентагон подготовил план бомбардировок 20 объектов КНДР

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Фото с сайта tass.ru
Министерство обороны США разработало план упреждающего удара по примерно двум десяткам военным объектам КНДР с применением бомбардировщиков B-1B Lancer, сообщает ТАСС.

По сведениям источников американского телеканала NBC из числа военных, использование указанных военных самолетов является ключевым элементом плана. На авиабазе Андерсен на тихоокеанском острове Гуам находятся 6 этих машин. С конца мая бомбардировщики были задействованы в 11 тренировочных полетах, имитирующих нанесение такого удара. Последний состоялся 7 августа.

В Пентагоне полагают, что если США действительно попытаются нанести удар по КНДР, то в операции будут применены спутники, беспилотные летательные аппараты, истребители и самолеты-разведчики.

Приоритетными целями станут около двух десятков площадок для запуска ракет, испытательных комплексов и вспомогательных зданий. По словам источников NBC, американская разведка уверена, что обладает точной информацией о расположении указанных объектов, часть данных была получены при анализе информации о недавних ракетных испытаниях КНДР. У Пентагона есть иные планы на этот случай.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы Вашингтону. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее газета The New York Times сообщила, что Трамп не предупредил помощников о том, что собирается сделать громкое заявление в адрес КНДР.

Вслед за этим во вторник агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия КНДР разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен.

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