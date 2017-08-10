Пентагон подготовил план бомбардировок 20 объектов КНДР

Министерство обороны США разработало план упреждающего удара по примерно двум десяткам военным объектам КНДР с применением бомбардировщиков B-1B Lancer, сообщает ТАСС.
По сведениям источников американского телеканала NBC из числа военных, использование указанных военных самолетов является ключевым элементом плана. На авиабазе Андерсен на тихоокеанском острове Гуам находятся 6 этих машин. С конца мая бомбардировщики были задействованы в 11 тренировочных полетах, имитирующих нанесение такого удара. Последний состоялся 7 августа.
В Пентагоне полагают, что если США действительно попытаются нанести удар по КНДР, то в операции будут применены спутники, беспилотные летательные аппараты, истребители и самолеты-разведчики.
Приоритетными целями станут около двух десятков площадок для запуска ракет, испытательных комплексов и вспомогательных зданий. По словам источников NBC, американская разведка уверена, что обладает точной информацией о расположении указанных объектов, часть данных была получены при анализе информации о недавних ракетных испытаниях КНДР. У Пентагона есть иные планы на этот случай.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы Вашингтону. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее газета The New York Times сообщила, что Трамп не предупредил помощников о том, что собирается сделать громкое заявление в адрес КНДР.
Вслед за этим во вторник агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия КНДР разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен.
По сведениям источников американского телеканала NBC из числа военных, использование указанных военных самолетов является ключевым элементом плана. На авиабазе Андерсен на тихоокеанском острове Гуам находятся 6 этих машин. С конца мая бомбардировщики были задействованы в 11 тренировочных полетах, имитирующих нанесение такого удара. Последний состоялся 7 августа.
В Пентагоне полагают, что если США действительно попытаются нанести удар по КНДР, то в операции будут применены спутники, беспилотные летательные аппараты, истребители и самолеты-разведчики.
Приоритетными целями станут около двух десятков площадок для запуска ракет, испытательных комплексов и вспомогательных зданий. По словам источников NBC, американская разведка уверена, что обладает точной информацией о расположении указанных объектов, часть данных была получены при анализе информации о недавних ракетных испытаниях КНДР. У Пентагона есть иные планы на этот случай.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил журналистам, что Пхеньяну не следует более выдвигать угрозы Вашингтону. Он обещал ответить на выпады "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Позднее газета The New York Times сообщила, что Трамп не предупредил помощников о том, что собирается сделать громкое заявление в адрес КНДР.
Вслед за этим во вторник агентство ЦТАК сообщило, что республиканская армия КНДР разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на Гуаме, в том числе по авиабазе Андерсен.