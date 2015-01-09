Пентагон сообщил о закрытии 15 военных баз в Европе

Пентагон закрывает авиабазу в Великобритании и еще 14 американских военных объектов в Европе. Все они будут переданы правительствам стран, на территории которых находятся. Такое решение Минобороны США приняло с целью экономии $500 млн в год. Об этом сообщает Reuters, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
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Как отмечает Bloomberg, США на протяжении нескольких лет рассматривали вопрос о закрытии военных объектов в европейских странах. Вашингтон намерен сократить расходы на армию после десятилетия войн в Ираке и Афганистане.
По информации агентства, несмотря на упразднение военных баз, США все же намерены разместить в Британии две эскадрильи реактивных истребителей F-35s. Согласно плану, подразделения будут базироваться на территории Соединенного Королевства на постоянной основе, начиная с 2020 года.