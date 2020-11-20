Экономика
Пеню по налогам почти на 50 млн тенге списали 16 тыс. физлиц в Нур-Султане
Предварительные итоги по налоговой амнистии для физических лиц, объявленной в 2020 году, стали известны в Нур-Султане. Как сообщил в ходе прямого эфира на официальной странице акимата в Instagram руководитель управления производственных платежей департамента государственных доходов столицы Ерлан Бакиров, на сегодня от уплаты пени освобождены 16 тысяч налогоплательщиков на общую сумму 49 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичной администрации.

"На сегодняшний день по Нур-Султану с начала амнистии имеется сумма налога на собственность порядка 1,1 млрд тенге, где сумма пени равняется 447 млн тенге. В настоящий момент пеня списана 16 тыс. налогоплательщикам на 49 млн тенге", – сообщил Ерлан Бакиров.

Спикер подчеркнул, что списание проводится только при условии полной оплаты основного налога. В частности, амнистия касается местных налогов на собственность – налог на землю, налог на имущество, налог на транспортное средство.

"Согласно приказу от 13 августа 2020 года министра финансов РК списание пени проводится по задолженности, имеющейся на 1 апреля 2020 года, за исключением сумм налогов за 2019 год (земля и имущество), начисленных до 1 января 2020 года", – уточнил руководитель управления производственных платежей ДГД Нур-Султана.

Он также отметил, что списание пени будет проводиться до 5 января 2021 года. По истечении срока проведения амнистии к налогоплательщикам, имеющим налоговую задолженность, будут применяться меры взыскания.

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