Пепел обид

Гамлет, принимая решение обличить свою мать, неизбежно задавался вопросом: «Быть или не быть?» Мучился он не зря! Родители априо­ри находятся вне зоны критики. И там, где этот моральный запрет нарушается, тут же возникает ощущение трагедии.Но ведь подавленные обиды никуда не исчезают. Годами оставаясь невыговоренными, они потихоньку начинают «разъедать» сердце. Семейных драм, когда дочь или сын месяцами, а то и десятилетиями не разговаривают с «предками» – не десятки и даже не сотни.Обиды на старшее поколение словно снежный ком наматываются с раннего детства у очень и очень многих, выросших как в благополучии и дос­татке, так и в асоциальных семьях. Чтобы убедиться в этом, совсем не обязательно, подобно Гамлету, обвинять родителей в различных грехах. Достаточно лишь критически посмот­реть на собственное родительство.Так ли уж безупречны мы в отношении к своим детям? Не случалось ли нам причинить им боль несправедливостью, жестокосердием или обычным равнодушием? К сожалению, мы способны обижать своих детей точно так же, как способны обидеть любого другого человека. С той лишь разницей, что отношения с чужими так или иначе приходится улаживать – просить прощения, обещать больше так не делать. Объяс­нять, что у тебя не было злого умысла, что ты просто сорвался, мол, нервы и все такое. Вариантов примирения великое множество, как и вариантов обид.Но вот перед собственными детьми извиниться способен далеко не каждый. Изворотливый ум все время пытается найти хитрую лазейку для оправдания. А в ситуации с обиженным тобою же собственным ребенком таких лазеек пруд пруди. Хотя, наверное, чаще всего родители и не задумываются о таких вещах вовсе. Просто усвоенный еще в детстве запрет на критику старших с появлением у человека собственных детей вдруг волшебным образом переворачивается подобно песочным часам. И теперь уже любое собственное действие в отношении сына или дочери воспринимается человеком, как безусловная истина, не подлежащая сомнению.Большое, как известно, лучше видится на расстоянии. И корни своих психологических проблем, тянущиеся из детства, мы с годами начинаем видеть все более отчетливо. Но как же быть со всем этим, увиденным, осмыс­ленным, понятым? Допустим, человек повзрослел и осознал, что давняя родительская несправедливость в сочетании с излишней строгостью и неразборчивой взыскательностью сломали ему всю жизнь. Что дальше?А дальше осознание причин «вывихов» своего поведения нарывается на жесткий внутренний запрет на критику родителей. И тут у тебя происходит нечто вроде короткого замыкания. Огромное количество энергии тратится не на решение проблемы, а на бесплодную внут­реннюю борьбу. А таблетки от обиды, оказывается, есть. Просто надо попытаться отделить прошлое от настоящего. Да, много лет назад родители поступили необдуманно, и я вправе обижаться на «тех» родителей. Но сегодня передо мной уже пожилые люди, нуждающиеся в моей любви и заботе. Поэтому я хочу и могу отделить свое отношение к тем нехорошим воспитателям из прошлого и к этим – требующим уже моей опеки – людям из настоящего.Хороший способ лечения затянувшегося конфликта с матерью нашла моя подруга. Она села и написала ей письмо, высказав все, что не могла «бросить» ей в лицо. Света призналась своей маме, что очень любит ее, но у нее никак не получается простить ей… И дальше подруга, сама уже мама троих детей, излила на бумаге всю свою боль, все обиды и претензии, гнев, разочарование, желание мести, страх, ненависть. Писала долго. До тех пор, пока не убедилась, что высказала все. Спустя некоторое время Света написала еще одно письмо. Себе. От имени мамы, стараясь поставить себя на ее место. Ни то, ни другое письмо подруга и не думала никуда отправлять. Она их просто сожгла.В пепел превратилась и ее обида.