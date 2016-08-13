​Перчатки к бою

Ни единого шанса не дал своему сопернику капитан нашей команды Данияр Елеу­синов. В стартовом для себя бою на турнире, в весовой категории до 69 кг, он уверенно победил британца Джоша Келли из Великобритании со счетом 3:0. Поединок в исполнении нашего бойца был признан одним из самых изысканных по стилю в этот день. Можно сказать, что он играючи обыграл своего довольно крепкого соперника.

В 1/;4 финала турнира Елеу­синов встретится с Габриэлем Маэстре из Венесуэлы. 29-летний венесуэлец – капитан своей сборной. В эту стадию он прошел без борьбы, так как его итальянский соперник Винченцо Манджакапре отказался от боя. Стоит отметить, что латиноамериканец является бронзовым призером первенства планеты 2013 года, прошедшего в Алматы. А четыре года назад в Лондоне он в четвертьфинале уступил будущему олимпийскому чемпиону Серику Сапиеву. Кстати, наш прославленный соотечественник приехал в Рио поддержать своих товарищей по команде.

С победы начал олимпийский турнир и Адильбек Ниязым­бетов, выступающий в весе до 81 кг. Он без проблем разобрался с представителем Беларуси Михаилом Долголевецем. В следующем раун­де соперником казахстанца станет Теймур Маммадов из Азербайджана, который на церемонии открытия данных Игр был знаменосцем своей сборной. Также за плечами кавказского спортсмена имеется опыт выступления на Олимпиаде в Лондоне, где он стал бронзовым призером. Стоит отметить, что Теймур тесно связан корнями с нашей страной. Ведь его родители родом из Шымкента, а мама по национальности является казашкой.

Ниязымбетов, после боя комментируя свой поединок, сказал, что шесть дней с нетерпением ожидал выхода на ринг. Бой для него не был простым, но после него он окончательно обрел уверенность. Что же касается Маммадова, то ранее он мог встретиться с ним в полуфинале Всемирной серии бокса, но до поединка дело не дошло, так как мы тогда уступили 4:6. Ну а к предстоящей встрече Адильбек пообещал подготовиться особо тщательно.

Порадовал любителей бокса и Кайрат Ералиев, который в первом круге в весовой категории до 56 кг победил не кого-нибудь, а чемпиона мира-2013 Джавида Челебиева из Азербайджана.

Казахстанец уверенно начал поединок и завершил первый раунд в свою пользу. В начале второго у него немного не заладилось, но Кайрат все же смог перехватить инициативу и вновь выиграть этот отрезок, правда, раздельным решением судей. Третий раунд наш боксер больше провел в защите, при этом на радость публике дважды исполнил необычный трюк – «маятник» (стоя на месте просто уворачивался от ударов, наклоняясь то вправо, то влево).

Единственным, кто в этот день уступил своему сопернику, стал 19-летний Абылайхан Жусупов (до 64 кг), который в первом же бою на Играх уступил вице-чемпиону Европы британцу Пэту Маккормаку со счетом 1:2.

Главный тренер сборной Казахстана Мырзыгали Айт­жанов, подводя итоги дня, сказал:

– Турнир в Рио покинули трое наших ребят, но те, кто «в обойме», бойцы очень сильные. Они показали лучшие образцы казахстанской школы бокса – не давали себя атаковать и хорошо передвигались по рингу. Конечно, следующие соперники будут еще сложнее, но мы к ним готовы, – заверил он.

Из других событий в Рио с сожалением отметим завершение выступления на ранней стадии турнира нашего именитого дзюдоиста Максима Ракова. В весе до 100 кг после победы над эстонцем Григорием Минашкиным за счет шидо в 1/;8 финала он уступил чеху Лукашу Крпалеку.

Материал подготовлен при поддержке Национального олимпийского комитета, «Самрук-Казына» и компании ERG