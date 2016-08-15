Перчатки короля бокса проданы за более чем $606 тысяч

Коллекционер Джефф Розенберг, владеющий большим количеством вещей легендарного боксера Мохаммеда Али, ушедшего из жизни в этом году, продал на аукционе одни из перчаток знаменитого спортсмена, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Allfight.ru.
В информации уточняется, что на торги были выставлены перчатки Мохаммеда Али, в которых он в 1971 году провел бой на легендарной арене Madison Square Garden против Джо Фрейзера. "Ожидалось, что нынешняя стоимость купленных в 2014 году за $388 375 перчаток превысит $1 млн, однако по факту перчатки были проданы за $606 375, что на $218 тыс. дороже их изначальной цены для коллекционера", – говорится в сообщении.