Спорт
Перчатки Мохаммеда Али уйдут с молотка
Перчатки легендарного боксера Мохаммеда Али, который скончался 3 июня, выставлены на аукцион "Голдин окшнс" в американском штате Нью-Джерси, передает Kazpravda.kz со ссылкой на islam-today.ru.

Сообщается, что именно в этих перчатках Мохаммед Али провел бой в 1971 году, когда потерпел поражение от Джо Фрейзера.

Как предполагают организаторы торгов, лот может уйти за более чем миллион долларов. Планируется, что аукцион состоится уже в начале следующего месяца.

Легендарный американский боксер, мусульманин Мохаммед Али скончался 3 июня этого года в возрасте 74 лет. За спортивную карьеру боксер провел 61 бой, в 56 из которых одержал победу, в том числе 37 нокаутом. Спортсмен является олимпийским чемпионом 1960 года. В 1999 году Мохаммед Али был признан спортсменом века.

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