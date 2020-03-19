Перебоев с поставками продовольственных товаров в Нур-Султане нет – замакима

Коронавирус
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Айдана Демесинова
На сегодняшний день в столице нет перебоев с поставками социально значимых продовольственных товаров. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил заместитель акима г. Нур-Султан Бахтияр Макен, передает корреспондент Kazpravda.kz.    

"С регионами проработан вопрос прямых поставок. На сегодняшний день перебоев с поставками социально значимых продовольственных товаров нет. Запасы в торговых сетях и на складах города имеются в достаточных объемах. Важно сказать, что во всех торговых точках, где имеется продажа товаров первой необходимости, усилен режим работы, мы постоянно проводим мониторинг. Вопросы продажи продукции находятся на жестком контроле", – прокомментировал Макен.

Ранее Министерство здравоохранения РК сообщило о том, что число заразившихся коронавирусной инфекцией казахстанцев возросло до 44 человек.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны можно прочитать здесь.

Перед этим в Казахстане объявили ранние каникулы для школьников, перевели студентов на дистанционное обучение с 16 марта для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников на Наурыз мейрамы.

В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу Казахстана в период действия чрезвычайного положения.

С 19 марта было решено ввести карантин в Нур-Султане и Алматы.

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