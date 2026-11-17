Не прекращаются попытки заброса запрещенных предметов лицам, содержащимся в исправительном учреждении № 60, что в Южной промзоне Кызылорды.

фото Рапиш Жанабайкызы

Как сообщила специалист службы внутренних коммуникаций ДУИС по Кызылординской области Данагуль Достанова, в конце октября опергруппа департамента и сотрудники оперативного отдела учреждения № 60 задержали жителя города, который пытался забросить три мобильных телефона на территорию колонии. Предметы, завернутые в скотч, были обнаружены у задержанного на месте происшествия.

Через две недели благодаря бдительности сотрудников ДУИС на территории учреждения № 60 задержан очередной «перебросчик». У него изъяты два мобильных телефона и зарядные устройства, также обмотанные скотчем. Материалы по обоим фактам направлены в административный суд города Кызылорды для принятия процессуаль­ного решения.

По данным старшего оперуполномоченного оперативной группы ДУИС по Кызылординской области Дастана Сайдильдинова, всего с начала текущего года зарегистрировано 15 фактов попыток доставки запрещенных веществ в исправительные учреждения.

– Пять раз граждане пытались перебросить телефоны на территорию учреждения, еще десять – передать запрещенные вещества в посылках и продуктах, – сообщил офицер. – Несмотря на регулярные предупреждения, штрафы и изъятие запрещенных предметов со стороны правоохранительных органов, попытки переброса и скрытой передачи средств связи на территорию исправительных учреждений не прекращаются. Нарушителей не останавливает даже угроза административной и уголовной ответственности.