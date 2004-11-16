ПЕРЕЧЕНЬ базовых услуг е-правительства в соответствии с основными сферами жизнедеятельности граждан и функционирования организаций
ПРИЛОЖЕНИЕБ
к Государственной программе формирования «электронного правительства» в Республике Казахстан
на 2005—2007 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан
от 10 ноября 2004 года, № 1471
1. Налоговые и таможенные обязательства
1. Предоставление информации об объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, на основе данных уполномоченных органов (реестр налогоплательщиков и объектов налогообложения).
2. Предоставление информации о налогоплательщиках, состоящих на регистрационном учете в налоговых органах, плательщиках налога на добавленную стоимость.
3. Регистрация плательщиков налога на добавленную стоимость, изменение персональных регистрационных данных налогоплательщика.
4. Прием и обработка электронной налоговой отчетности, предоставление услуги по отправке электронной налоговой отчетности через терминал налогоплательщика из офисов налоговых органов.
5. Предоставление информации о состоянии расчетов с бюджетом.
6. Разъяснение налогового законодательства Республики Казахстан, проведение электронных «горячих линий».
7. Дистанционное обсуждение общественностью внесения изменений в Налоговый кодекс Республики Казахстан.
8. Предоставление центральным и местным государственным органам информации о состоянии доходной части бюджета и недоимки налогоплательщиков.
9. Прием электронных форм документов и отчетности в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан.
10. Обеспечение консультационной и информационной поддержки участников внешнеэкономической деятельности.
11. Представление сведений при совершении таможенных операций гражданами и организациями.
2. Предпринимательство и бизнес
12. Предоставление информации по регистрации (перерегистрации, ликвидации) юридических лиц.
13. Организация электронных государственных закупок.
14. Информация о государственной регистрации и оформление прав на движимое и недвижимое имущество.
15. Представление сведений из государственного реестра лицензиатов на оценку имущества.
16. Предоставление информации о ценах на рынках товаров и услуг.
17. Предоставление информации об инвестиционных (инновационных) проектах («виртуальный технопарк»).
18. Прием обращений граждан и организаций по вопросам предпринимательства и бизнеса.
3. Социальная защита и занятость населения
19. Содействие в трудоустройстве безработных граждан и поиск по заявкам работодателей специалистов в соответствии с квалификационными требованиями.
20. Оформление заявлений и документов, договоров, связанных с накопительными пенсионными фондами.
21. Предоставление информации о поступлении и движении средств вкладчиков, оформление заявлений на выдачу пенсионных накоплений.
22. Прием обращений граждан по вопросам пенсионного обеспечения и занятости.
23. Предоставление информации о правилах привлечения иностранной рабочей силы, выдача лицензий на деятельность, связанную с привлечением иностранной рабочей силы и вывозом рабочей силы из Республики Казахстан.
4. Образование, наука и здравоохранение
24. Предоставление информации по основным показателям здоровья населения Республики Казахстан и деятельности медицинских организаций.
25. Предоставление информации по зарегистрированным лекарственным средствам, средствам дезинфекции и дератизации, по веществам, запрещенным к ввозу и применению в Республике Казахстан.
26. Предоставление информации по организациям, имеющим лицензии на оказание услуг в сферах образования, науки и здравоохранения.
27. Предоставление информации по вопросам диагностики и лечения заболеваний на всех уровнях оказания медицинской помощи.
28. Предоставление информации по качественному и количественному составу высших учебных заведений, научных и медицинских организаций.
29. Предоставление информации по основным показателям деятельности организаций образования и науки.
30. Прием обращений граждан по вопросам образования и оказания медицинских услуг.
5. Законность и правопорядок
31. Предоставление доступа к государственному реестру и эталонному контрольному банку нормативных правовых актов Республики Казахстан.
32. Предоставление информации по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.
33. Прием обращений граждан по вопросам соблюдения правопорядка.
34. Предоставление информации о поступлении на службу в органы обеспечения правопорядка.
35. Прием и регистрация заявок и сбор необходимых сведений для поступления в учебные заведения органов правопорядка.
6. Экономика и торговля
36. Предоставление информации по вопросам формирования государственного бюджета, реализации социально-экономической и фискальной политики, о состоянии и прогнозах социально-экономического развития Казахстана.
37. Предоставление информации о транспортно-коммуникационном комплексе страны: автомобильные дороги, гражданская авиация, аэрокосмические комплексы.
38. Предоставление информации о социально-экономическом положении в сельском хозяйстве, а также в области защиты и карантина растений.
39. Прием документов по финансированию внедрения изобретений и инновационных проектов.
40. Прием документов для получения лицензии на недропользование.
41. Предоставление информации обо всех объектах недропользования, в том числе выставляемых на конкурс на получение права недропользования.
42. Предоставление информации о конкурсах и контрактах на получение права недропользования.
43. Предоставление информации о порядке формирования и утверждения тарифов на коммунальные услуги.
44. Представление сведений о действующих тарифах на коммунальные услуги в различных регионах Республики Казахстан.
45. Предоставление юридических консультаций по заключению публичных договоров на оказание коммунальных услуг предприятиями-поставщиками.
46. Предоставление информации по организациям, имеющим государственные лицензии на производство, передачу и реализацию электрической и тепловой энергии, обеспечение водоснабжения, канализации, услуг телефонной связи.
47. Прием обращений граждан по вопросам экономики, торговли и обеспечения коммунальными услугами.
48. Предоставление информации о распределении земель по категориям и угодьям, количественным, качественным признакам.
49. Предоставление информации по статистике внешней торговли Республики Казахстан.
50. Формирование и прием таможенных документов.
7. Оборона, национальная безопасность и управление в чрезвычайных ситуациях
51. Предоставление рекомендаций по усилению противопожарной защиты населенных пунктов и объектов хозяйствования независимо от форм собственности.
52. Предоставление информации о предписаниях государственного пожарного надзора.
53. Внесение предложений и участие в решении вопросов об организации противопожарной службы на объектах.
54. Предоставление информации по лицензированию деятельности, связанной с монтажом, наладкой и техническим обслуживанием противопожарного оборудования.
55. Прием обращений граждан по вопросам обороны, национальной безопасности, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций.
56. Предоставление информации по порядку призыва на срочную военную службу, контрактную службу, а также информации по местным органам военного управления.
57. Предоставление информации по военно-учебным заведениям Республики Казахстан, правилам, порядку поступления и условиям обучения.
8. Охрана окружающей среды
58. Предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей среды, экологическом состоянии на отдельных объектах, воздействии хозяйственной деятельности на окружающую среду.
59. Предоставление информации о ходе реализации стратегических документов в области охраны окружающей среды.
60. Предоставление информации о нарушителях природоохранного законодательства Республики Казахстан и о принятых к ним мерах.
61. Предоставление информации об инвестировании в природоохранные мероприятия и осуществлении платежей за загрязнение окружающей среды.
62. Предоставление доступа к данным кадастров природных ресурсов.
63. Предоставление информации о прогнозе погоды.
64. Предоставление информации об инвестировании в природоохранные мероприятия, осуществление платежей за загрязнение окружающей среды и возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде в результате нарушения природоохранного законодательства Республики Казахстан.
65. Прием обращений граждан по вопросам охраны окружающей среды.
9. Культура, спорт, туризм и информационное пространство
66. Предоставление доступа к спискам национальных сборных команд по видам спорта и календарю республиканских спортивных мероприятий.
67. Предоставление информации о лицензировании деятельности по оказанию физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг, а также сведений об организациях, имеющих лицензии на оказание данных услуг.
68. Предоставление информации об аккредитации республиканских общественных объединений в области физической культуры и спорта.
69. Предоставление информации о выступлениях спортсменов Республики Казахстан на международных и республиканских соревнованиях.
70. Предоставление информации об участии Республики Казахстан в международных туристских выставках и проведении туристских мероприятий.
71. Предоставление информации об организациях культуры и искусства Республики Казахстан.
72. Предоставление доступа к данным каталога «Киносправочник Казахстана».
73. Предоставление доступа к спискам памятников истории и культуры.
74. Предоставление информации о лицензировании деятельности, связанной с археологическими и реставрационными работами памятников истории и культуры.
75. Прием и рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам молодежной политики.
76. Предоставление информации по вопросам государственной информационной политики, лицензирования деятельности по организации телевизионного и/или радиовещания, учета средств массовой информации.
77. Предоставление информации по вопросам взаимодействия с политическими партиями, общественными объединениями, неправительственными организациями, профессиональными союзами.
78. Предоставление информации по вопросам книжного маркетинга и издательско-полиграфической отрасли.
79. Прием обращений граждан по вопросам культуры, спорта и туризма, средств массовой информации, издательско-полиграфической отрасли, внутриполитической стабильности.
80. Публикация статей по вопросам социологии, политологии и регионолистики.
81. Выдача разрешений на открытие типографий, множительных участков, на ввоз и эксплуатацию множительной техники цветного изображения.
82. Консультационные услуги по оформлению документов для предоставления права выпуска в эфир продукции средств массовой информации.
10. Дипломатия и международные связи
83. Предоставление информации по вопросам консульской легализации.
84. Предоставление информации о порядке выдачи виз Республики Казахстан, порядке оформления дипломатических и служебных паспортов.
85. Прием обращений граждан по вопросам въезда (выезда) в (из) Республику (Республики) Казахстан.