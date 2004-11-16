ПЕРЕЧЕНЬ базовых услуг е-правительства в соответствии с основными сферами жизнедеятельности граждан и функционирования организаций

ПРИЛОЖЕНИЕБ

к Государственной программе формирования «электронного правительства» в Республике Казахстан

на 2005—2007 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан

от 10 ноября 2004 года, № 1471

1. Налоговые и таможенные обязательства 1. Предоставление информации об объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, на основе данных уполномоченных органов (реестр налогоплательщиков и объектов налогообложения). 2. Предоставление информации о налогоплательщиках, состоящих на регистрационном учете в налоговых органах, плательщиках налога на добавленную стоимость. 3. Регистрация плательщиков налога на добавленную стоимость, изменение персональных регистрационных данных налогоплательщика. 4. Прием и обработка электронной налоговой отчетности, предоставление услуги по отправке электронной налоговой отчетности через терминал налогоплательщика из офисов налоговых органов. 5. Предоставление информации о состоянии расчетов с бюджетом. 6. Разъяснение налогового законодательства Республики Казахстан, проведение электронных «горячих линий». 7. Дистанционное обсуждение общественностью внесения изменений в Налоговый кодекс Республики Казахстан. 8. Предоставление центральным и местным государственным органам информации о состоянии доходной части бюджета и недоимки налогоплательщиков. 9. Прием электронных форм документов и отчетности в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан. 10. Обеспечение консультационной и информационной поддержки участников внешнеэкономической деятельности. 11. Представление сведений при совершении таможенных операций гражданами и организациями. 2. Предпринимательство и бизнес 12. Предоставление информации по регистрации (перерегистрации, ликвидации) юридических лиц. 13. Организация электронных государственных закупок. 14. Информация о государственной регистрации и оформление прав на движимое и недвижимое имущество. 15. Представление сведений из государственного реестра лицензиатов на оценку имущества. 16. Предоставление информации о ценах на рынках товаров и услуг. 17. Предоставление информации об инвестиционных (инновационных) проектах («виртуальный технопарк»). 18. Прием обращений граждан и организаций по вопросам предпринимательства и бизнеса. 3. Социальная защита и занятость населения 19. Содействие в трудоустройстве безработных граждан и поиск по заявкам работодателей специалистов в соответствии с квалификационными требованиями. 20. Оформление заявлений и документов, договоров, связанных с накопительными пенсионными фондами. 21. Предоставление информации о поступлении и движении средств вкладчиков, оформление заявлений на выдачу пенсионных накоплений. 22. Прием обращений граждан по вопросам пенсионного обеспечения и занятости. 23. Предоставление информации о правилах привлечения иностранной рабочей силы, выдача лицензий на деятельность, связанную с привлечением иностранной рабочей силы и вывозом рабочей силы из Республики Казахстан. 4. Образование, наука и здравоохранение 24. Предоставление информации по основным показателям здоровья населения Республики Казахстан и деятельности медицинских организаций. 25. Предоставление информации по зарегистрированным лекарственным средствам, средствам дезинфекции и дератизации, по веществам, запрещенным к ввозу и применению в Республике Казахстан. 26. Предоставление информации по организациям, имеющим лицензии на оказание услуг в сферах образования, науки и здравоохранения. 27. Предоставление информации по вопросам диагностики и лечения заболеваний на всех уровнях оказания медицинской помощи. 28. Предоставление информации по качественному и количественному составу высших учебных заведений, научных и медицинских организаций. 29. Предоставление информации по основным показателям деятельности организаций образования и науки. 30. Прием обращений граждан по вопросам образования и оказания медицинских услуг. 5. Законность и правопорядок 31. Предоставление доступа к государственному реестру и эталонному контрольному банку нормативных правовых актов Республики Казахстан. 32. Предоставление информации по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 33. Прием обращений граждан по вопросам соблюдения правопорядка. 34. Предоставление информации о поступлении на службу в органы обеспечения правопорядка. 35. Прием и регистрация заявок и сбор необходимых сведений для поступления в учебные заведения органов правопорядка. 6. Экономика и торговля 36. Предоставление информации по вопросам формирования государственного бюджета, реализации социально-экономической и фискальной политики, о состоянии и прогнозах социально-экономического развития Казахстана. 37. Предоставление информации о транспортно-коммуникационном комплексе страны: автомобильные дороги, гражданская авиация, аэрокосмические комплексы. 38. Предоставление информации о социально-экономическом положении в сельском хозяйстве, а также в области защиты и карантина растений. 39. Прием документов по финансированию внедрения изобретений и инновационных проектов. 40. Прием документов для получения лицензии на недропользование. 41. Предоставление информации обо всех объектах недропользования, в том числе выставляемых на конкурс на получение права недропользования. 42. Предоставление информации о конкурсах и контрактах на получение права недропользования. 43. Предоставление информации о порядке формирования и утверждения тарифов на коммунальные услуги. 44. Представление сведений о действующих тарифах на коммунальные услуги в различных регионах Республики Казахстан. 45. Предоставление юридических консультаций по заключению публичных договоров на оказание коммунальных услуг предприятиями-поставщиками. 46. Предоставление информации по организациям, имеющим государственные лицензии на производство, передачу и реализацию электрической и тепловой энергии, обеспечение водоснабжения, канализации, услуг телефонной связи. 47. Прием обращений граждан по вопросам экономики, торговли и обеспечения коммунальными услугами. 48. Предоставление информации о распределении земель по категориям и угодьям, количественным, качественным признакам. 49. Предоставление информации по статистике внешней торговли Республики Казахстан. 50. Формирование и прием таможенных документов. 7. Оборона, национальная безопасность и управление в чрезвычайных ситуациях 51. Предоставление рекомендаций по усилению противопожарной защиты населенных пунктов и объектов хозяйствования независимо от форм собственности. 52. Предоставление информации о предписаниях государственного пожарного надзора. 53. Внесение предложений и участие в решении вопросов об организации противопожарной службы на объектах. 54. Предоставление информации по лицензированию деятельности, связанной с монтажом, наладкой и техническим обслуживанием противопожарного оборудования. 55. Прием обращений граждан по вопросам обороны, национальной безопасности, а также предупреждения чрезвычайных ситуаций. 56. Предоставление информации по порядку призыва на срочную военную службу, контрактную службу, а также информации по местным органам военного управления. 57. Предоставление информации по военно-учебным заведениям Республики Казахстан, правилам, порядку поступления и условиям обучения. 8. Охрана окружающей среды 58. Предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей среды, экологическом состоянии на отдельных объектах, воздействии хозяйственной деятельности на окружающую среду. 59. Предоставление информации о ходе реализации стратегических документов в области охраны окружающей среды. 60. Предоставление информации о нарушителях природоохранного законодательства Республики Казахстан и о принятых к ним мерах. 61. Предоставление информации об инвестировании в природоохранные мероприятия и осуществлении платежей за загрязнение окружающей среды. 62. Предоставление доступа к данным кадастров природных ресурсов. 63. Предоставление информации о прогнозе погоды. 64. Предоставление информации об инвестировании в природоохранные мероприятия, осуществление платежей за загрязнение окружающей среды и возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде в результате нарушения природоохранного законодательства Республики Казахстан. 65. Прием обращений граждан по вопросам охраны окружающей среды. 9. Культура, спорт, туризм и информационное пространство 66. Предоставление доступа к спискам национальных сборных команд по видам спорта и календарю республиканских спортивных мероприятий. 67. Предоставление информации о лицензировании деятельности по оказанию физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг, а также сведений об организациях, имеющих лицензии на оказание данных услуг. 68. Предоставление информации об аккредитации республиканских общественных объединений в области физической культуры и спорта. 69. Предоставление информации о выступлениях спортсменов Республики Казахстан на международных и республиканских соревнованиях. 70. Предоставление информации об участии Республики Казахстан в международных туристских выставках и проведении туристских мероприятий. 71. Предоставление информации об организациях культуры и искусства Республики Казахстан. 72. Предоставление доступа к данным каталога «Киносправочник Казахстана». 73. Предоставление доступа к спискам памятников истории и культуры. 74. Предоставление информации о лицензировании деятельности, связанной с археологическими и реставрационными работами памятников истории и культуры. 75. Прием и рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам молодежной политики. 76. Предоставление информации по вопросам государственной информационной политики, лицензирования деятельности по организации телевизионного и/или радиовещания, учета средств массовой информации. 77. Предоставление информации по вопросам взаимодействия с политическими партиями, общественными объединениями, неправительственными организациями, профессиональными союзами. 78. Предоставление информации по вопросам книжного маркетинга и издательско-полиграфической отрасли. 79. Прием обращений граждан по вопросам культуры, спорта и туризма, средств массовой информации, издательско-полиграфической отрасли, внутриполитической стабильности. 80. Публикация статей по вопросам социологии, политологии и регионолистики. 81. Выдача разрешений на открытие типографий, множительных участков, на ввоз и эксплуатацию множительной техники цветного изображения. 82. Консультационные услуги по оформлению документов для предоставления права выпуска в эфир продукции средств массовой информации. 10. Дипломатия и международные связи 83. Предоставление информации по вопросам консульской легализации. 84. Предоставление информации о порядке выдачи виз Республики Казахстан, порядке оформления дипломатических и служебных паспортов. 85. Прием обращений граждан по вопросам въезда (выезда) в (из) Республику (Республики) Казахстан.