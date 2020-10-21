Перечень гарантированного объема бесплатной медпомощи утвердили в РК

Общество
Екатерина Елисеева
Фото: medikforum.ru
В Казахстане утвердили перечень гарантированного объема бесплатной медпомощи. Соответствующее Постановление подписано в Правительстве Казахстана от 16 октября 2020 года, передает Kazpravda.kz

Постановление вводится в действие по истечении 10 дней после дня его первого официального опубликования (20 октября) и распространяется на отношения, возникшие с 1 августа 2020 года.

Так, в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи входят:

Скорая медицинская помощь в порядке, определяемом уполномоченным органом.

Скорая медицинская помощь с привлечением медицинской авиации, оказываемая:

- при невозможности оказания медицинской помощи из-за отсутствия медицинских изделий и (или) специалистов соответствующей квалификации в медицинской организации по месту нахождения пациента;

- при необходимости доставки специалистов вторичного и третичного уровней оказания медицинской помощи к месту назначения;

- для транспортировки больного в медицинские организации вторичного и третичного уровней оказания медицинской помощи при невозможности и неэффективности оказания медицинской помощи по месту нахождения пациента;

- для транспортировки органов (частей органов) (или тканей (частей ткани) для последующей трансплантации в соответствующую медицинскую организацию.

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП), в том числе:

1) диагностика, лечение и управление наиболее распространенными заболеваниями;
2) профилактические осмотры целевых групп населения (детей, взрослых);
3) раннее выявление и мониторинг поведенческих факторов риска заболеваний и обучение навыкам снижения выявленных факторов риска;
4) иммунизация;
5) формирование и пропаганда здорового образа жизни;
6) мероприятия по охране репродуктивного здоровья;
7) наблюдение за беременными и наблюдение за родильницами в послеродовом периоде;
8) санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.

Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях в порядке, определяемом уполномоченным органом:

- профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции и туберкулеза;

- услуги при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях, в том числе услуги мобильной бригады при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе обязательного социального медицинского страхования ( ОСМС);

- диагностика и лечение при социально значимых заболеваниях по перечню, определяемому уполномоченным
органом;

- диагностика и лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению, по перечню и в порядке, определяемым уполномоченным органом.

Специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях в порядке, определяемом уполномоченным органом:

- лечение при социально значимых заболеваниях по перечню, определяемому уполномоченным органом;

- услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе ОСМС;

- лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению, по перечню и в порядке, определяемым уполномоченным органом.

Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, оказываемая:

- при изоляции лиц, находившихся в контакте с больным инфекционным или паразитарным заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а также бактерионосителей, вирусоносителей и лиц с подозрением на инфекционное или паразитарное заболевание, представляющее опасность для окружающих, по перечню, определяемому уполномоченным органом;

- при лечении инфекционных, паразитарных заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, по перечню, определяемому уполномоченным органом;

- в экстренной форме для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе ОСМС, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара, по перечню, определяемому уполномоченным органом;

- в плановой форме по перечню заболеваний, утвержденному уполномоченным органом.

Медицинская реабилитация:

- при лечении основного заболевания;
- больных туберкулезом.

Паллиативная медицинская помощь по перечню заболеваний, определяемому уполномоченным органом.

Также в гарантированный объем входит обеспечение препаратами крови и ее компонентами при наличии медицинских показаний при оказании специализированной медицинской помощи в стационарозамещающих и стационарных условиях в соответствии с номенклатурой крови, ее компонентов и препаратов крови, определяемой уполномоченным органом.

Патологоанатомическая диагностика при оказании специализированной медицинской помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях.

Подготовка посмертного донора к изъятию органов (частей органов) или тканей (частей ткани), изъятие, консервация, заготовка, хранение, транспортировка органов и тканей.

В рамках бесплатной медпопощи осуществляется направление граждан РК на лечение за рубеж или привлечение зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях по перечню заболеваний, определяемому уполномоченным органом.

Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными лечебными продуктами, иммунобиологическими лекарственными препаратами при оказании:

- скорой помощи, а также специализированной помощи, в том числе высокотехнологичных медицинских услуг, в стационарных и стационарозамещающих условиях в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения;

- ПМСП в соответствии с перечнем заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки;

- ПМСП и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом перечнем лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями).

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