Перечень недобросовестных поставщиков услуг сформируют в Мининдустрии

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК состоялось селекторное совещание под председательством вице-министра Берика Камалиева. На совещании было обсуждено исполнение Комплексного плана по повышению качества автодорог и рассмотрены проблемные вопросы, сообщает Kazpravda.kz.

В обсуждении приняли участие представители Комитета автомобильных дорог МИИР РК, АО «НК «ҚазАвтоЖол», РГП «Госэкспертиза», РГП «Национальный центр качества дорожных активов» и крупных компаний, оказывающих услуги по проектированию и техническому надзору за строительством и реконструкцией автомобильных дорог.

Как отметили в МИИР, на сегодня основными дефектами на дорогах являются продольные и поперечные трещины, ямы, выбоины, деформация поверхности, просадка, шелушение. Основные причины образования дефектов — некачественные проектные решения и слабый контроль за исполнением работ.

На отдельных проектах специалисты сталкиваются с некачественными проектными решениями, которые сказываются на сроках реализации проектов и качестве работ. Проблема проектирования заключается в отсутствии единого подхода и единых требований по вопросам климатических условий регионов, количества осадков, глубины промерзания грунтов.

К примеру, Казахстан имеет резко-континентальный климат. Так, индекс промерзания грунта в Нур-Султане составляет 1850 мм, а в Алматы - 490. Но, несмотря на климатические факторы, проектировщики принимают одинаковые решения.

В ходе совещания было решено, что будет переформатирована работа Научного технического совета по вопросам рассмотрения проектных решений.

Кроме того, будут усовершенствованы нормативы, в которых будут отражены единые критерии к проектированию автодорог с учетом климатических зон и состояния грунтов с применением мирового опыта. Предложена организация научных стажировок для подготовки отечественных проектировщиков в зарубежных странах.

Помимо этого, будет введено обязательное требование по применению незамерзающего слоя в конструкциях дорожной одежды классификации битума по требованиям PG.

Также, на совещании были рассмотрены причины недостаточной работы служб технического и авторского надзоров при реализации проектов. В связи с чем было поручено проведение следующих мер:

1. В рамках законопроекта по вопросам транспорта учитывать солидарную ответственность авторов проектов и служб технадзора за образование дефектов в течение гарантийных сроков.

2. Включение инженеров проектов и инженеров по техническому надзору за строительством в круг субъектов коррупционных преступлений.

Помимо этого, ведется перевод процесса оформления исполнительной документации в электронный формат — систему «Е-Курылыс».

В завершение совещания вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев поручил сформировать перечень недобросовестных поставщиков услуг и усилить работу по разработке проектно-сметной документации.