Перечень дел, рассматриваемых судом присяжных, расширили в Казахстане

Президент
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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: astana.sud.kz

Текст закона публикуется в печати.

Присяжные заседатели будут рассматривать на 13 категорий дел больше. С 2023 года суд присяжных будет рассматривать почти все особо тяжкие преступления. 

А уже с 2024 года в числе уголовных дел, в которых будут принимать участие присяжные, войдут дополнительно составы тяжких и менее тяжких преступлений. В их числе: пытки, рейдерство, халатность медицинских работников, повлекших смерть двух или более людей, особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и другие.

Кроме того, в новом законе прописана автоматизация процесса отбора присяжных. Такой подход должен искоренить причины, по которым ранее в число присяжных заседателей могли попасть судимые люди, госслужащие или даже умершие.

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