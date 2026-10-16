Перечитывала снова и снова

Валентина – главный редактор район­ной газеты «Марқакөл таңы». Это молодое издание увидело свет после исторического решения 2023 года, когда на востоке страны был возрожден Маркакольский район. Газета выходит на государственном языке и является, образно говоря, пульсом отдаленной приграничной территории. Районка сообщает обо всех важных событиях, новых стройках, государственных программах, решениях местной исполнительной власти, предприятиях… Но главное – она рассказывает о маркакольцах, их судьбах, о буднях и праздниках сельчан.

– Люблю и ценю свою профессию за возможность знакомиться и общаться с интересными людьми, – поделилась эмоциями руководитель «Марқакөл таңы». – Я могу рассказывать читателям об историях и личностях, о которых, возможно, до этого мало кто знал. Нап­ример, мы пишем о наших земляках – ветеранах войны и тыла, о культуре и традициях наших сел.

В свое время, поступая в университет, Валентина сознательно выбрала казахское отделение, понимая, что в родной стране без глубоких знаний языка никуда. На сегодня именно казахский – главный рабочий «инструмент» молодого главреда. На нем она создает свои очерки, репортажи, заметки, информации…

– В сентябре на первой сессии Халық Кеңесі Глава государства подчеркнул, что государственный язык – важнейший фактор общенациональной консолидации, символ национальной культуры и идентичности, – отметила журналист. – Могу подписаться под каждым словом. В нашем районе вся молодежь казахоязычная.

Валя была совсем маленькой, когда семья Свириденко переехала из Сибири в отдаленный уголок Восточного Казахстана. В селе Караой была только казахская школа, туда родители и отдали ребенка. По воспоминаниям девушки, первые дни она не понимала ни слова, было тяжело. Но недаром детскую память сравнивают с губкой: с каждым днем копилка слов пополнялась, разговоры одноклассников становились все понятней. Ученицу в ее познании всегда поддерживала педагог Кулзия Толеуова.

– Был период, когда я не особо любила читать, – рассказала Валентина. – Уже старшеклассницей я услышала от сест­ры о романе Мухтара Ауэзова «Абай жолы». Она его прочитала и с увлечением пересказывала истории о юном Абае и его первой любви. Они настолько зацепили, что мне страстно захотелось узнать, что было дальше. Дома на полке как раз лежала книга «Абай жолы» на казахском языке. Я начала ее читать, возвращаясь к отдельным страницам снова и снова.

Школьница и сама не заметила, как классическое произведение изменило ее внутренний мир. Пока она вместе с литературными героями проходила через испытания и проживала их эмоции, ее речь становилась все свободней и ярче. Из-под пера ученицы стали выходить умные, хорошие сочинения на казахском языке. Под влиянием замечательного романа она приняла решение связать свою жизнь с казахской литературой, культурой.

С той поры художественная литература на казахском языке стала обязательной частью жизни девушки. В чис­ле ее любимых книг – произведения Олжаса Сулейменова, Ильяса Есенберлина, Оралхана Бокея, классиков восточной литературы...

– Помню, залпом прочитала «Приключения Тома Сойера» Марка Твена на казахском языке, – рассказала журналист. – И тогда же, в школе, решила, что стану журналистом. Поступила в Восточно-Казахстанский университет, где казахский стал не просто средством общения, а настоящим началом новой жизни, профессионального пути. В вузе меня в учебе поддерживал Талгатжан Мухамадиев.

В семье Свириденко, к слову, все дружат с казахским. Для главы фамилии, выросшего на Маркаколе, он второй родной. Отец всегда мог дать пояснения, если возникали вопросы. Мама осваивала речь вместе с детьми, и сейчас разговаривает неплохо. Тем, кто только приступает к освоению, Валентина советует читать книги. Как можно больше хороших книг на казахском! Дополнительными помощниками могут стать казахские песни: их приятно напевать, удобно разбирать на куплеты, выписывать новые слова.

– Главное – не бояться использовать язык в быту, – поделилась советом журналист. – Надо пробовать обращаться к продавцу в магазине, не стесняться уточнить значение незнакомых выражений. В свое время я была очень настойчивой, если не понимала какое-то слово. Я просто спрашивала у всех вок­руг до тех пор, пока не разбиралась и не запоминала.