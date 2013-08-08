Перед большой «Вуэльтой»

Сейчас казахстанская команда «Астана» на севере Испании представлена восемью велосипедистами. Лидером определен победитель «Джиро д’Италия»-2013 Винченцо Нибали, а в помощники к нему прикреплены соотечественники-итальянцы Фабио Ару, Валерио Аньоли, Паоло Тиралонго и Симоне Понци, словенец Янец Брайкович, казахстанцы Андрей Зейц и Арман Камышев. Финиширует «Вуэльта Бургоса» 11 августа.
ПопулярноеВсе
Выборы в Курултай станут следующим этапом реализации конституционной реформы – мнение эксперта
Сборная Испании второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу
Модернизация ЖКХ, развитие транзита и поддержка села: как исполняются поручения Президента
Президент Венгрии подписал собственную отставку
С тремя медалями завершили казахстанские «классики» турнир в Будапеште
Онлайн-казино «Nomad Poker» с оборотом в 7,5 млрд тенге ликвидировали в СКО
В селе Смирново в СКО открыли пожарную часть после реновации
Более пяти тысяч человек погибли из-за землетрясений в Венесуэле
Исполнение поручений Президента: новые заводы, логистические хабы и соцобъекты открылись в регионах РК
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Хирурга подозревают в получении денег за лечение по ОСМС в Атырау
Укрепляя службу гражданской защиты
Запущен комбинат – появится и кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления и местного самоуправления
Исторический триумф Казахстана: пять золотых медалей на самой престижной олимпиаде по физике
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Инновационные подходы к преподаванию истории Золотой Орды внедрят в Казахстане
Токаев прибыл в Доху выразить соболезнования эмиру Катара
Адмбарьер в законодательстве устранили прокуроры Карагандинской области
Глава государства обратил внимание на ситуацию с озером Көбейтұз
МВД: Более 120 кг синтетических наркотиков изъяли за первую декаду июля
«Ордабасы» потерпел первое поражение в сезоне
Турнир FIDE – в Алматы
27 человек погибли при пожаре в пабе в Бангкоке
У нас 13 финалов!
Родники возвращаются к жизни
Должников пора призвать к ответу
Когда спадет жара в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения и воинской службы
Дан старт строительству автострады
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Открылась золотоизвлекательная фабрика
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]