Перед большой «Вуэльтой»

Сейчас казахстанская команда «Астана» на севере Испании представлена восемью велосипедистами. Лидером определен победитель «Джиро д’Италия»-2013 Винченцо Нибали, а в помощники к нему прикреплены соотечественники-итальянцы Фабио Ару, Валерио Аньоли, Паоло Тиралонго и Симоне Понци, словенец Янец Брайкович, казах­станцы Андрей Зейц и Арман Камышев. Финиширует «Вуэльта Бургоса» 11 августа.